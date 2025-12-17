Jorge Rojas, Natalie Pérez y Los Herrera juntos en un festival: el pueblito que prepara un megaevento gratis a puro folklore, rock y cumbia
Daireaux es el pueblo de la provincia de Buenos Aires que llevará a cabo esta fiesta local con múltiples artistas invitados. La variedad incluye cantantes folclóricos, ballets tradicionales y artistas emergentes. También habrá un patio de comidas y de artesanos.
La Fortinera Deroense es el festival que se realizará en Daireaux, provincia de Buenos Aires, los días 16, 17 y 18 de enero. En su edición número 45, apuestan alto como cada año invitando artistas sumamente reconocidos a nivel país. El folklore, el rock y la cumbia se mezclan para ofrecer un evento entretenido a la población local. El parque Ingeniero Ángel Martín será la sede y cada noche comenzará a las 20.30.
Los meses de vacaciones de verano de diciembre, enero y febrero albergan a la mayoría de las fiestas populares del país. El folklore es uno de los ámbitos más recurridos con el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, el Festival de Cosquín y el Festival de Peñas de Villa María; todos en la provincia de Córdoba. Buenos Aires presenta también múltiples fiestas en distintas localidades como la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera en Puán y Fiesta Nacional del Chancho Asado con Pelo en San Andrés de Giles.
De qué trata la Fortinera Deroense
Este evento es una fiesta del pueblo y parte central de la identidad deroense. Esta edición contará con una amplia variedad de géneros musicales; desde la cumbia al folklore, y grupos de danzas locales así como también conducción femenina durante las tres jornadas.
Entre los artistas principales convocados este año se encuentran Jorge Rojas, La Franela, Natalie Pérez, Hagan Lío, Mamáfrica y Los Herrera. La entrada es libre y gratuita, hay sillas sin cargo por orden de llegada y sectores especiales para llevar la reposera. También acompaña un patio gastronómico y de artesanías locales para comprar.
Grila completa de la Fortinera Deroense
Viernes 16
- Taller de coro municipal (lengua de señas)
- Grupo de danzas Peñi Huen
- Modo urbano
- Taller municipal de danzas folklóricas
- Rayces
- Los Caldenes
- Jorge Rojas
Sábado 17
- Josefina Ortega
- Ballet Las Nazarenas
- Grupo Ikal
- Queen’s Dance
- Mente galáctica
- Dj Snap
- La Franela
- Natalie Pérez
- Hagan Lío
Domingo 18
- Paloma Regojo
- Ballet Huellas de Tradición
- Thiago Rodríguez
- Flow Dance
- Suyan
- Elección de la Fortinera 2026
- Mamáfrica
- Sorteo de la rifa
- Los Herrera
Cómo llegar al festival desde CABA
Para dirigirse a Daireaux desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo basta tomar la RN 205 en auto y viajar 4 horas con 45 minutos en sentido a La Pampa.
Desde la estación de Retiro está la opción del micro que tarda 6 horas en hacer el recorrido y cuyos precios rondan desde los $26.000 hasta los $38.500.