Jorge Rojas, Natalie Pérez y Los Herrera juntos en un festival: el pueblito que prepara un megaevento gratis a puro folklore, rock y cumbia

Daireaux es el pueblo de la provincia de Buenos Aires que llevará a cabo esta fiesta local con múltiples artistas invitados. La variedad incluye cantantes folclóricos, ballets tradicionales y artistas emergentes. También habrá un patio de comidas y de artesanos.

El municipio de Daireaux prepara un megaevento para el verano. Foto: Presente Noticias

La Fortinera Deroense es el festival que se realizará en Daireaux, provincia de Buenos Aires, los días 16, 17 y 18 de enero. En su edición número 45, apuestan alto como cada año invitando artistas sumamente reconocidos a nivel país. El folklore, el rock y la cumbia se mezclan para ofrecer un evento entretenido a la población local. El parque Ingeniero Ángel Martín será la sede y cada noche comenzará a las 20.30.

Los meses de vacaciones de verano de diciembre, enero y febrero albergan a la mayoría de las fiestas populares del país. El folklore es uno de los ámbitos más recurridos con el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, el Festival de Cosquín y el Festival de Peñas de Villa María; todos en la provincia de Córdoba. Buenos Aires presenta también múltiples fiestas en distintas localidades como la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera en Puán y Fiesta Nacional del Chancho Asado con Pelo en San Andrés de Giles.

Fortinera Deroense 2026 Foto: Municipio de Daireaux

De qué trata la Fortinera Deroense

Este evento es una fiesta del pueblo y parte central de la identidad deroense. Esta edición contará con una amplia variedad de géneros musicales; desde la cumbia al folklore, y grupos de danzas locales así como también conducción femenina durante las tres jornadas.

Entre los artistas principales convocados este año se encuentran Jorge Rojas, La Franela, Natalie Pérez, Hagan Lío, Mamáfrica y Los Herrera. La entrada es libre y gratuita, hay sillas sin cargo por orden de llegada y sectores especiales para llevar la reposera. También acompaña un patio gastronómico y de artesanías locales para comprar.

Natalie Pérez

Grila completa de la Fortinera Deroense

Viernes 16

Taller de coro municipal (lengua de señas)

Grupo de danzas Peñi Huen

Modo urbano

Taller municipal de danzas folklóricas

Rayces

Los Caldenes

Jorge Rojas

Jorge Rojas en la Fortinera Deroense Foto: -

Sábado 17

Josefina Ortega

Ballet Las Nazarenas

Grupo Ikal

Queen’s Dance

Mente galáctica

Dj Snap

La Franela

Natalie Pérez

Hagan Lío

Domingo 18

Paloma Regojo

Ballet Huellas de Tradición

Thiago Rodríguez

Flow Dance

Suyan

Elección de la Fortinera 2026

Mamáfrica

Sorteo de la rifa

Los Herrera

Cómo llegar al festival desde CABA

Para dirigirse a Daireaux desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo basta tomar la RN 205 en auto y viajar 4 horas con 45 minutos en sentido a La Pampa.

Desde la estación de Retiro está la opción del micro que tarda 6 horas en hacer el recorrido y cuyos precios rondan desde los $26.000 hasta los $38.500.