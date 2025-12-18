Los Ángeles Azules llegan a Argentina: dónde tocan, cuándo y cómo sacar las entradas

La banda mexicana de cumbia vuelve a la Argentina una vez más, para delirar a los fanáticos con un show a pura cumbia, ritmo y diversión.

Show de la banda mexicana Foto: Los Ángeles Azules

“El grupo de cumbia más grande del mundo”, así anuncian su gira por Argentina Los Angeles Azules, la reconocida agrupación de música latina que causa furor en la Argentina y tocará sus clásicos frente a miles de personas en los escenarios más importantes del país.

La banda mexicana publicó las fechas para sus recitales en mayo de 2026. Estarán presentes el 27 de mayo en el Quality Arena, Córdoba; el 29 de mayo en el estadio Arena de Villa Crespo, CABA; y el 31 de mayo en el Metropolitano, Rosario.

Los clientes del Banco Santander pudieron disfrutar de una preventa exclusiva el miércoles 17 de diciembre a las 16:00. La venta general inició el jueves 18 de diciembre a la misma hora.

Las fechas de sus shows Foto: Los Ángeles Azules

La banda cuenta con veintidós álbumes de estudio, cuatro discos en vivo y siete recopilatorios. En los últimos años, lograron llevar su música a las nuevas generaciones a través de colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Natalia Lafourcade, Ha*Ash entre otros.

Los Ángeles Azules anuncian su llegada a la Argentina con una gira que celebra su historia y su vigencia dentro de la música latina. Reconocidos por hits que marcaron a todo el continente —como “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “La Hice Llorar”, “20 Rosas”— la agrupación llega con un show que pone al frente sus clásicos y la energía festiva que los convirtió en protagonistas del fenómeno global de la cumbia. Con millones de seguidores en todas las generaciones y colaboraciones con artistas de distintos géneros que renovaron su propuesta resignificando su identidad única, la banda se reencontrará con el público argentino el 27 de mayo en Córdoba, el 29 de mayo en Buenos Aires y el 31 de mayo en Rosario.

La banda vuelve a la Argentina con una gira que celebra un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica. Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público. Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente, su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore latino. Esta apertura les permitió expandir su lenguaje sin perder identidad, acercándose a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las bandas más representativas de la música latina. Esa combinación entre tradición y frescura convirtió sus shows en una experiencia que reúne nostalgia, baile, emoción y una energía festiva que atraviesa edades y estilos.

Show de la banda mexicana Foto: Los Ángeles Azules

Protagonistas del fenómeno global de la cumbia romántica, con millones de seguidores de distintas generaciones y un legado artístico imponente que quedará para la posteridad, la agrupación de los hermanos Mejía sigue marcando el ritmo de la escena en esta nueva y extensa gira.

Dueños de un cancionero de éxitos que siguen generando la fiesta, el baile y el encuentro por donde pasan, Los Ángeles Azules traerán al país un show renovado e impactante para volver a deleitarnos con estos icónicos músicos.