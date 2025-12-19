Brilla en Luzu TV con Occhiato y dijo lo que piensa de la reforma laboral del gobierno de Milei: “No estamos a favor para nada”

Una de las figuras de Luzu TV y el streaming en la actualidad respondió qué piensa de la reforma laboral que quiere sancionar el gobierno de Javier Milei. Quién es y la respuesta en contra del proyecto de ley.

Marcos Giles dijo lo que piensa del proyecto de ley que busca implementar el Gobierno. Foto: Equaphon

Luzu TV es uno de los canales de streaming más vistos y tiene un sinfín de figuras dentro de su staff. Una de ellas se sinceró, habló de política y se mostró en contra de la reforma laboral que busca sancionar el gobierno de Javier Milei. “Claramente no estamos de acuerdo”, dijo.

Se trata de Marcos Giles, integrante de Nadie Dice Nada, programa que conduce Nicolás Occhiato; y de Se Nota Mucho, junto con Sebastián Varela del Río y Agostina Palazzolo en Vorterix. El joven se mostró junto a su madre Laura Carpinetti, trabajadora de la CGT, quien participó del plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores.

Ambos son parte de las figuras que tuvo Luzu TV durante este 2025. Foto: El Chorrillero

Marcos Giles habló de la reforma laboral de Milei: qué dijo

En primera instancia, el periodista Damián Arcolese lo interceptó para hacer un juego de preguntas para su portal DA News. “Si tuvieras que conducir un programa de streaming con dos personas con las que no hayas trabajado nunca ¿quiénes serían?“, preguntó. Marcos eligió al tricampeón de pesca submarina Pedro Carbonell y a su madre Laura.

“Ella es bastante combativa, está con la política, es defensora de sus compañeros, trabaja en la CGT, así que por ahí su columna tenga que ver con eso”, expresó. Cuando el periodista quiso saber qué opina de la reforma laboral, Giles dijo: “No estamos a favor para nada. Mañana ella tiene el plenario. Así que no, claramente siempre a favor de los derechos de los trabajadores”.

Lo hizo junto a su madre Laura Carpinetti, trabajadora de la CGT.

El testimonio de Marcos Giles causó todo tipo de reacciones en un contexto donde muchos influencers jóvenes eligen no opinar de política, más que nada en el ambiente del streaming. Cabe recordar que la reforma laboral que quiere implementar el Gobierno se tratará de manera oficial el próximo 10 de febrero de 2026 tras la reunión de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.