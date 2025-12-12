Participó en Gran Hermano, la apadrinó Santiago Del Moro y sueña con cantar con Emilia y Tini: Luchi Patro en ‘Las 26 del 26′

Luchi Patro dialogó con Tin Insaurralde en “Las 26 del 26″ sobre su actualidad tras su paso por Gran Hermano. Cómo Santiago Del Moro llegó a ser su padrino artístico, su deseo de ser una cantante internacional reconocida y el sueño de cantar con Emilia Mernes y Tini Stoessel.

La exparticipante de Gran Hermano dialogó con Tin Insaurralde en "Las 26 del 26". Foto: Instagram @luchipatroo

Lucía Patrone, conocida bajo su nombre artístico Luchi Patro, dialogó con Tin Insaurralde en Las 26 del 26 y profundizó en torno a su actualidad en los medios. La influencer participó de la edición 2025 de Gran Hermano, destacó al conductor Santiago Del Moro como su padrino artístico y sueña con ser cantante bajo las influencias de Emilia Mernes y Tini Stoessel, sus dos grandes inspiraciones.

“Lo mejor de Gran Hermano es la exposición", describió Luchi sobre su paso por el reality show de Telefe. Al mismo tiempo, sostuvo que “la gente piensa que como uno está expuesto te pueden criticar”, en referencia a la popularidad que ganó por su aparición en los medios. “Santi Del Moro es mi padrino artístico, lo adoro”, expresó en paralelo sobre el conductor, con quien trabaja actualmente en El Club Del Moro por La 100.

La influencer profundizó en torno a su actualidad en los medios tras su participación en Gran Hermano. Foto: Canal 26

Sobre sus aspiraciones vinculadas al mundo de la música, Luchi reveló: “Mi sueño es ser una cantante internacional reconocida”. En este sentido, dijo que le gustaría ser una fusión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, con quienes sueña hacer una colaboración.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

