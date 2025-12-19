Paro nacional en Argentina: las posibles fechas de una masiva movilización en contra de la reforma laboral tras la advertencia de la CGT

La CGT marchó durante este jueves 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que quiere implementar el Gobierno en Argentina y sus dirigentes advirtieron que puede haber un paro nacional.

El gremio advirtió que podría haber paro nacional en caso de aprobarse la reforma laboral. Foto: Noticias Argentinas

La Confederación General del Trabajo (CGT) se congregó desde la Plaza de Mayo durante la jornada del jueves 18 de mayo en rechazo a la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno de cara a 2026. En el acto que encabezaron sus dirigentes, lanzaron una advertencia a Javier Milei por un posible paro nacional en caso de aprobarse el proyecto de ley.

El primero que habló en el acto fue Octavio Argüello, secretario general de la CGT. “Nos vamos a oponer rotundamente para que vengan a quitarnos los derechos. Es mentira que se da trabajo quitándole derechos. No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar las calles y pelear por nuestros derechos y la dignidad de nuestra familia”, sostuvo.

Si bien la movilización del jueves tuvo carácter de paro general, el transporte público y el resto de los servicios no se vieron afectados, aunque sí hubo ciertas demoras en el tránsito y en trámites de la administración pública. “Hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha queestoy convencido que si no escuchan, vamos a terminar en un paro nacional. A no bajar los brazos. A pelear y a luchar a lo largo y lo ancho del país”, lanzó Argüello.

La movilización se concentró en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

Cuándo podría darse un posible paro nacional

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores realizaron un tratamiento del proyecto en la mañana del jueves 18. Luego de casi tres horas, Patricia Bullrich dio lugar a un cuarto intermedio para luego anunciar que la reforma laboral se tratará el 10 de febrero.

De esta manera, la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza, le puso fecha al tratamiento del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno en el Poder Legislativo.

Es por eso que si el proyecto de ley se aprueba en la sesión extraordinaria del 10 de febrero, los días posteriores serán decisivos para estar atento a un posible paro nacional tras la advertencia de la CGT, que opuso rotundamente. El miércoles 11, jueves 12 o viernes 13 de febrero serían las fechas potables para el gremio, que todavía no brindó información al respecto de fechas, pero tendría todo armado para realizar la masiva movilización esa misma semana a menos de dos meses de su tratamiento en el periodo de sesiones extraordinarias.

El abogado de la CGT realizó un contundente análisis de la reforma laboral: “¿Alguien en esta sala cree que este proyecto moderniza?"

Pablo Topet asistió a la Comisión de Trabajo y Presupuesto de la Cámara de Senadores de este jueves 18 de diciembre. En la antesala de la marcha de la CGT, el abogado del gremio fue contundente a la hora de analizar el proyecto de reforma laboral que busca aprobar el Gobierno y consideró que no tiene ni un punto de modernización. “¿Esto jurídicamente es posible hacerlo? Yo creo que no", dijo.

“Es una involución fenomenal. Inadmisible. Se incorporan normas sobre niveles de negociación. Eso es parte de la autonomía sindical. Se prefiere una unidad menor, en una estructura como Argentina también es una regresión fenomenal. Se pone un límite a la ultraactividad de las normas obligacionales ¿Para qué? ¿Cuál es la explicación? Se permite que se suspendan los efectos de convenio ya homologados. El Ministerio de Trabajo estaría facultado para privar de efectos a un convenio colectivo que ya ha sido homologado", precisó.

“¿Esto jurídicamente es posible hacerlo? Yo creo que no. Lo dice la propia Constitución Nacional. Lo dice la Corte Suprema“, soltó mirándola a Bullrich y a todos en el recinto. ”¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer ustedes? ¿Alguien en esta sala cree que este proyecto moderniza? ¿Alguien puede defender seriamente que este es un proyecto que moderniza alguna institución del derecho laboral? Creo que no“, lanzó.