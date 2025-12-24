Doble homicidio de Rob Reiner y Michele Singer: los inquietantes detalles que revelaron sus certificados de defunción

La documentación oficial difundida por medios estadounidenses aportó nuevos datos sobre la brutal muerte del cineasta y su esposa. La Justicia analiza agravantes que podrían derivar en una condena máxima para Nick Reiner.

Rob Reiner junto a su esposa Michele Singer. Foto: EFE

Se conocieron en las últimas horas los certificados de defunción del reconocido director de cine Rob Reiner y de su esposa, la fotógrafa Michele Singer, documentos que aportan datos estremecedores sobre el doble homicidio que conmociona a Hollywood. El principal sospechoso del crimen es Nick Reiner, hijo de la pareja, quien permanece detenido.

Según la documentación difundida por medios estadounidenses como TMZ y Page Six, ambos fallecieron “pocos minutos” después de haber sido atacados. Los certificados detallan que Reiner, de 78 años, y Singer, de 70, sufrieron “múltiples heridas” provocadas por un cuchillo, infligidas “por un tercero”.

El certificado de defunción de Rob Reiner. Foto: NY Post-Page Six.

Los registros oficiales indican que Rob Reiner fue hallado a las 15.45 del domingo, mientras que Michele Singer, quien figura como “viuda” en el acta, fue encontrada apenas un minuto después, a las 15.46. El informe, firmado por el médico forense, señala además que los cuerpos fueron retirados por familiares el 19 de diciembre, con el fin de proceder a la cremación.

En el marco de la investigación, Nick Reiner es el único imputado. Las autoridades lo sitúan en las inmediaciones de la residencia familiar, ubicada en Brentwood Park, gracias a imágenes de cámaras de seguridad. También se realizaron pericias en el hotel donde se alojó durante la madrugada posterior al crimen.

La noche previa a los asesinatos, Rob Reiner, su esposa y su hijo habían asistido a una fiesta en la casa del conductor Conan O’Brien. Testigos aseguraron que Nick mostró un comportamiento errático, protagonizó momentos incómodos y tuvo un intercambio llamativo con el actor Bill Hader. Tras una discusión con su hijo, el director decidió retirarse del evento.

Nick y Rob Reiner. Foto: Instagram.

Los investigadores sostienen que, tras la fiesta, Nick Reiner se dirigió a la casa de sus padres, los asesinó y luego se refugió en un hotel. Allí se habría bañado y, al ingresar el personal de limpieza, se encontraron rastros de sangre en la bañera y en la cama. Poco después, fue detenido.

En su primera comparecencia judicial ante la jueza Theresa McGonigle, el acusado se presentó esposado y con un chaleco especial para evitar autolesiones. La audiencia fue breve y no realizó declaraciones ni solicitó la libertad bajo fianza.

“Les pedimos que durante este proceso permitan que el sistema avance tal como fue diseñado, sin apresurarse en juzgar ni sacar conclusiones precipitadas”, enfatizó Alan Jackson, el abogado del acusado.

Rob Reiner y Michele Singer. Foto: REUTERS

Por su parte, el fiscal Nathan Hochman mencionó las “circunstancias especiales” del caso, que podrían derivar en una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, e incluso en la pena de muerte. Aclaró que antes de avanzar con esa instancia consultará a la familia de las víctimas. La próxima audiencia está prevista para el 7 de enero.