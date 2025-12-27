Así será “Los Testamentos”, el spin-off de The Handmaid’s Tale: cuándo se estrena una de las series más esperadas de Disney+

La plataforma confirmó la llegada de “Los Testamentos”, una historia que retoma el universo distópico creado por Margaret Atwood y que promete nuevas voces, conflictos y emociones en Gilead.

La nueva serie de Disney+ Foto: @MyDisneyLA

Una de las mejores series del año confirmó su secuela para 2026. La compañía internacional Disney+ anunció que el universo de “The Handmaid’s Tale” (El cuento de la criada), seguirá expandiéndose el año que viene. Una de las actrices que más elogios ganó este año, Chase Infiniti, por su actuación en Una Batalla Tras Otra, será la protagonista del Spin Off.

Se trata de una ficción distópica que profundizará lo narrado en "El Cuento de la Criada". Aunque el escenario seguirá siendo el mismo, tendremos nuevas voces y actores en frente de la cámara.

Esta continuación se llamará “Los Testamentos”, y se sitúa 15 años después de lo sucedido en su predecesora. Gilead, el escenario de ambas historias, todavía conserva una estructura autoritaria, y allí veremos avanzar a las hijas de June Osborne, que se criaron bajo las normas del nuevo régimen.

El cuento de la Criada. Fuente: Hulu

Uno de los temas principales de la serie será la crítica de las rígidas estructuras sociales. La resistencia, los roles de género y la rebeldía también son importantes en esta trama, como acostumbran las historias de Margaret Atwood.

En esta ocasión, las jóvenes, formadas para aceptar matrimonios arreglados y roles fijos, empiezan a cuestionar el sistema en el que fueron educadas. A partir de eso, se desarrolla una trama que tiene alianzas, conflictos, emociones y resistencia en partes iguales.

La serie podrá verse en Disney +, y llegará en abril de 2026.

El reparto de “Los Testamentos”

Ann Dowd como tía Lydia

Chase Infiniti como Agnes

Lucy Halliday como Daisy

Rowan Blanchard

Mattea Conforti

Isolde Ardies

Shechinah Mpumlwana

Birva Pandya

Mabel Li

Amy Seimetz

Brad Alexander

Zarrin Darnell-Martin

Eva Foote

Kira Guloien

Su predecesora, “El Cuento de la Criada”, es una novela distópica ambientada en la totalitaria República de Gilead, una teocracia fundamentalista que derrocó a EE. UU., donde las mujeres son despojadas de sus derechos y divididas en clases, siendo las fértiles forzadas a la esclavitud reproductiva para procrear para los líderes masculinos. Sigue la historia de June, quien lucha por la individualidad y la resistencia en un mundo misógino y opresivo.

El cuento de la Criada. Fuente: Hulu

Margaret Atwood, la autora de Los Testamentos y El cuento de la Criada

Margaret Eleanor Atwood es una reconocida escritora canadiense que ha incursionado los ámbitos de la literatura, la poesía, la novela, la docencia y el activismo político. Sus dos trabajos más conocidos son "El Cuento de la Criada" y “Los Testamentos”, que fueron adaptados al lenguaje audiovisual y llevados a las plataformas de streaming en los últimos años.

Sin embargo, el recorrido de la autora no se acaba allí. Ha ganado prestigiosos premios en el ámbito de las letras, como el Booker Prize, el Premio Arthur C. Clarke, el Premio Franz Kafka y el Premio Princesa de Asturias. Además, su fuerte militancia le ha valido el reconocimiento público. Es miembro del organismo de derechos humanos Amnistía Internacional y presidente de BirdLife International.

La problemática del género está presente en varias de sus obras destacadas, así como también la explotación social y la identidad canadiense. No solo ha escrito ficción, sino también ensayos y crítica literaria.