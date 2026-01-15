Lali anunció que se casa con Pedro Rosemblat. Foto: Instagram @lali

Este martes Lali Espósito revolucionó las redes sociales tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat. Además de generar furor entre sus fans, la cantante también recibió una lluvia de comentarios por parte de sus colegas.

Entre los miles de comentarios se destacaron los de algunos famosos, que no quieren quedarse afuera del festejo. “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento. Con un fernet me conformo”, escribió Luck Ra.

Las reacciones de los famosos ante a posible boda de Lali y Pedro. Foto: Instagram.

Por otro lado, Cazzu también se sumó a la ola de comentarios y escribió: “Me sumo”. La publicación generó un gran efecto entre artistas y figuras de la TV. Vero Lozano no se quedó atrás y comentó: “Hago la torta”.

Luego, Juariu, especialista en seguir las redes de los famosos, dijo en tono de broma: “Yo puedo llevar empanadas tucumanas y sánguches de milanesa para el bajón”. “Si necesitan a alguien que les dispare el tubo de papel picado en la fiesta, estoy”, agregó la Tía Sebi.

Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito reveló su casamiento con Pedro Rosemblat y el anuncio causó todo tipo de reacciones en el ambiente de la música y el espectáculo. La artista argentina de 34 años y el periodista de 36 se mostraron con un anillo en un posteo realizado en sus redes sociales oficiales.

“Nos casamos”, escribieron Lali y “Pepe” en el posteo colaborativo que hicieron en Instagram. Ambos están en pareja desde principios del 2024 y reafirmarán el amor a través del casamiento que por el momento, no tiene fecha confirmada.

Tanto fanáticos como figuras de la música y el espectáculo reaccionaron con efusividad frente al anuncio de Lali y Pedro Rosemblat. Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, Javier Malosetti, Lula Bertoldi y Luck Ra fueron algunos de los artistas que dejaron un comentario tras el anuncio.

El día que Lali habló de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

En septiembre de 2025, Lali Espósito habló sobre las posibilidades de casamiento con Pedro Rosemblat y su sinceridad sorprendió a todos. La actriz y el periodista se muestran cada vez más enamorados, a tal punto que los rumores de boda comenzaron a circular. Sin embargo, Lali había dejado en claro que no era un proyecto que tenían en mente por ahora.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Fotos: Instagram.

“Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”, expresó la artística frente a las cámaras de LAM. Y agregó: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”. Cuatro meses más tarde, anunciaron su casamiento.