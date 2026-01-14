Lali anunció que se casa con Pedro Rosemblat. Foto: Instagram @lali

Lali Espósito reveló su casamiento con Pedro Rosemblat y el anuncio causó todo tipo de reacciones en el ambiente de la música y el espectáculo. La artista argentina de 34 años y el periodista de 36 se mostraron con un anillo en un posteo realizado en sus redes sociales oficiales.

“Nos casamos”, escribieron Lali y “Pepe” en el posteo colaborativo que hicieron en Instagram. Ambos están en pareja desde principios del 2024 y reafirmarán el amor a través del casamiento que por el momento, no tiene fecha confirmada.

Tanto fanáticos como figuras de la música y el espectáculo reaccionaron con efusividad frente al anuncio de Lali y Pedro Rosemblat. Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, Javier Malosetti, Lula Bertoldi y Luck Ra fueron algunos de los artistas que dejaron un comentario tras el anuncio.

La actualidad de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La actualidad de Lali Espósito estuvo marcada por un 2025 cargado de shows y el anuncio a fines de diciembre que causó furor en los fanáticos: se presentará en River el próximo 6 de junio de 2026. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde Lali escribió: “Atendimos y el demonio nos llevó a River Plate el 6.6.26”.

Por el lado de Pedro Rosemblat, tuvo un buen 2025 con el programa Industria Nacional, que se emite por Gelatina, con entrevistas que resonaron en el ambiente de la política y un programa conformado por Marcos Aramburu, Lía Copello y Matías Mowszet que se consolidó mezclando actualidad, humor y entretenimiento.

El día que Lali habló de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

En septiembre de 2025, Lali Espósito habló sobre las posibilidades de casamiento con Pedro Rosemblat y su sinceridad sorprendió a todos. La actriz y el periodista se muestran cada vez más enamorados, a tal punto que los rumores de boda comenzaron a circular. Sin embargo, Lali había dejado en claro que no era un proyecto que tenían en mente por ahora.

El video data de septiembre de 2025.

“Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”, expresó la artística frente a las cámaras de LAM. Y agregó: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”. Cuatro meses más tarde, anunciaron su casamiento.