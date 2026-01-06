La película romántica de Prime Video que te hará volver a creer en el amor y la conexión emocional

El film, protagonizado por Berta Castañé y Jae Woo Yang narra la historia de Klara, una joven que, tras enfrentar una prolongada crisis de salud, encuentra refugio en su programa de radio favorito. Mirá el tráiler.

"Sigue mi voz", película de Prime Video. Foto: Prime Video.

Ampliando su abanico de emotivas historias tanto para el público juvenil como adulto, Prime Video agregó a su catálogo una atractiva película para los amantes de las comedias románticas.

¿De cuál se trata? “Sigue mi voz”, un film que tiene un enfoque fresco sobre el amor, la conexión humana y la valentía para enfrentar los propios miedos, y que ya se posiciona entre las más buscadas de 2026.

La sinopsis de “Sigue mi voz”, el éxito de Prime Video

“Sigue mi voz” narra la historia de Klara, una joven que, tras enfrentar una prolongada crisis de salud que la mantiene aislada en su casa durante 76 días, encuentra refugio en su programa de radio favorito, llamado “Sigue mi voz”.

Durante dicho lapso, la voz de Kang, el presentador del programa, se convierte en su ancla emocional y plantea una pregunta central: ¿es posible enamorarse de alguien que solo has escuchado pero nunca has visto?

A medida que Klara profundiza en esos sentimientos, la trama explora cómo la conexión emocional puede motivar la superación de temores personales, invitándola a salir de su aislamiento y enfrentar el mundo exterior con una nueva perspectiva.

La película también toca temas de salud mental, identidad e impacto de las relaciones humanas, presentando una narrativa que busca resonar tanto con el público joven como con espectadores que disfrutan de historias sensibles y conmovedoras.

El tráiler de “Sigue mi voz”

El elenco de “Sigue mi voz”