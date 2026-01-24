De qué trata Sinners, la película con más nominaciones al Oscar en la historia del cine
Sinners marcó un hito en la historia de los Premios Óscar al convertirse en la película más nominada de todos los tiempos. Con 16 candidaturas, el film de Ryan Coogler lidera una edición atravesada por polémicas, sorpresas y una competencia feroz entre las grandes producciones del año.
La lista final de nominados a los Premios Óscar provocó repercusiones que aún se siguen debatiendo de manera candente en redes sociales. Entre la inesperada nominación de F1: La película y la ausencia de Belén, la película argentina dirigida por Dolores Fonzi, en la categoría de “Mejor película extranjera”, un importante hecho pasó desapercibido: se rompió el récord de la película con más nominaciones en la historia desde que la Academia reparte la estatuilla dorada.
Hay quienes sostienen que estamos frente a un renacer del género. Lo llamativo del logro que consiguió la película sobre racismo protagonizada por Michael B. Jordan es que se encuadra dentro de los parámetros tradicionales del terror, contrario a una tendencia de los últimos años donde las fronteras entre distintas categorías se volvían cada vez más difusas. Se puede ver en HBO Max
Sinners es una historia sobre dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal en el Misisipi de los años 30 para escapar de su pasado criminal. Sin embargo, al intentar reconstruir sus vidas, se enfrentan a una presencia vampírica maligna y a fuerzas racistas extremas. El terror sobrenatural se entremezcla con las concepciones racistas de la época y genera gran resonancia en un contexto actual donde estas tensiones vuelven a aflorar dentro de los Estados Unidos.
Dirigida por Ryan Coogler, aspira a conseguir los premios en las categorías de dirección, guion original, actuación principal, actriz y actor de reparto, todas las categorías técnicas, desde dirección de fotografía hasta efectos visuales, y mejor banda sonora.
Con 16 nominaciones en total, Sinners dejó atrás a grandes clásicos de la historia cinematográfica: All About Eve, Titanic y La La Land contaban con 14 nominaciones y fueron superadas por la película afroamericana.
Es la segunda vez que Ryan Coogler es nominado a los Premios Óscar. Anteriormente, lo logró con Judas y el Mesías Negro, en la categoría de mejor película, pero ese año la estatuilla fue para Nomadland, dirigida por Chloé Zhao, que volverá a participar de esta edición con Hamnet.
El realizador afroamericano participó en las producciones de: Creed 1 y 2, Black Panther 1 y 2, Space Jam, Fruitvale Station, Judas and the Black Messiah y Sinners, aunque fue alternando entre los roles de director, productor y guionista a lo largo de las diferentes obras audiovisuales.
A pesar de haber sido enérgicamente alabado en diferentes categorías, nada implica que Coogler salga victorioso de la gala de premiación. Ben-Hur, una película de 1951, es la más premiada de la historia, con 11 estatuillas, y no estaba ni siquiera entre las películas más nominadas en el historial de la Academia.
Además, la competencia que tendrá Sinners será muy dura. One Battle After Another, Marty Supreme y Sentimental Value fueron muy aplaudidas por la crítica, y darán que hablar en la noche de premiación.
Lo que viene: cuándo se vota y cómo será la gala de los Premios Óscar
La cuenta regresiva ya está en marcha: la votación final se realizará entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, y la gala número 98 de los Óscar tendrá lugar el 15 de marzo, con Conan O’Brien como anfitrión.