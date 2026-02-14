La laguna de Argentina con forma de corazón y un hipnótico color rosa que fue fotografiada por la NASA. Foto: NASA.

Argentina alberga maravillas naturales únicas, algunas más conocidas que otras, pero todas con rasgos singulares. Entre ellas, hay sitios que pueden apreciarse desde el espacio, con formas realmente sorprendentes. Uno de estos puntos del mapa argentino, difundido por la NASA, se destaca por su forma de corazón y su hipnótico color rosa.

La laguna de Buenos Aires con forma de corazón rosa

La NASA compartió una impresionante imagen aérea que muestra la particular forma de una laguna en la provincia de Buenos Aires. Se trata de Salinas Las Barrancas, un lago salado ubicado a 53 kilómetros de Bahía Blanca, cuya morfología recuerda a un corazón rosa.

La fotografía fue tomada desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y publicada por el Observatorio de la Tierra de la NASA. Con un ancho máximo de 10 kilómetros, esta cuenca poco profunda se llena de agua después de lluvias intensas. Sin embargo, la fuerte radiación solar de la región acelera la evaporación, dejando al descubierto extensas planicies de cristales de sal, un fenómeno natural que explica su apariencia cambiante.

Salinas Las Barrancas. Foto: GBA.

Salinas Las Barrancas: el lago salado que se puede ver desde el espacio

El Observatorio de la Tierra explica que las superficies salinas del lugar son aprovechadas por la población local mediante métodos tradicionales. Dos veces al año se extraen hasta 300.000 toneladas métricas de sal, una actividad que depende del equilibrio hídrico de la laguna y de la alternancia entre estaciones húmedas y secas.

Salinas Las Barrancas: ¿a qué se debe su color rosa?

El característico color rosa de la laguna se debe a procesos microbiológicos asociados al alga Dunaliella salina, un organismo extremófilo que prospera en ambientes con alta concentración de sal.

Salinas Las Barrancas. Foto: NASA.

Durante la temporada húmeda, cuando la salinidad disminuye, el agua adquiere tonalidades rojizas o pardas. A medida que la evaporación aumenta la concentración de sal, las algas disminuyen y el ecosistema queda dominado por bacterias y arqueas, intensificando el tono rosa que la hace tan reconocible.

A pesar de su alta salinidad, la zona alberga diversas formas de vida adaptadas a condiciones extremas. En los bordes de la laguna crece vegetación halófila y se pueden observar aves como el cardenal amarillo y el flamenco chileno, cuyos colores dependen de los carotenoides presentes en su alimentación, provenientes de microorganismos y pequeños crustáceos.

Salinas Las Barrancas. Foto: GBA.

La fotografía de la NASA no solo impacta por su belleza visual, sino también por su valor científico. Desde cientos de kilómetros de altura, la agencia espacial documenta cómo la interacción entre clima, salinidad y microorganismos moldea paisajes únicos en la Tierra, convirtiendo a Salinas Las Barrancas en un fenómeno natural de importancia global.