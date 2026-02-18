Peter Greene murió el 12 de diciembre de 2025 en su departamento de Nueva York. Foto: Instagram @badass_petergreene

La causa de muerte del actor estadounidense Peter Greene, reconocido por sus recordados papeles en el cine de los años 90, fue revelada este miércoles por medios de Estados Unidos.

Según informó ‘TMZ’, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York determinó que el intérprete murió a raíz de una herida de bala en la axila izquierda que lesionó la arteria braquial.

El informe forense determinó que se trató de un accidente, ya que el disparo habría sido autoinfligido de manera involuntaria.

El actor falleció en diciembre pasado y fue hallado sin vida en su departamento del Lower East Side, de acuerdo con declaraciones de su representante, Gregg Edwards.

Edwards lo recordó públicamente con palabras de afecto: “Uno de los grandes actores de nuestra generación”. Además, destacó su generosidad personal y señaló que lo extrañará tanto en lo profesional como en lo personal.

La destacada carrera de Peter Greene en el cine

Greene construyó su carrera interpretando villanos memorables. Entre sus trabajos más destacados figura su papel como Dorian Tyrel en “La Máscara”, donde se enfrentó al personaje de Jim Carrey.

En 1994, también participó en “Pulp Fiction”, el clásico dirigido por Quentin Tarantino, en el que interpretó a Zed, uno de los antagonistas más recordados de la película.

En el film interpretó a un guardia de seguridad que mantiene cautivos a Butch y Marcellus, personajes encarnados por Bruce Willis y Ving Rhames, en una escena considerada una de las más perturbadoras del cine de los años noventa.

Peter Greene interpretó a un guardia de seguridad que mantiene cautivos a Butch y Marcellus, en Pulp Fiction. Foto: Captura de pantalla

Greene recibió el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Taormina por su protagónico en “Clean, Shaven”, dirigida por Lodge Kerrigan, donde interpretó a un hombre con esquizofrenia.

Luego de dicho reconocimiento, consolidó su perfil como villano en distintas producciones, entre ellas, “Bajo asedio 2″, “La Máscara” y “The Usual Suspects”.