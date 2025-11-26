Teo D’Elia en “Las 26 del 26″: el hijo de Federico D’Elia cuenta sobre sus pasiones, la actuación, el fútbol y el streaming

El joven de 24 años charló con Tin Insaurralde en el nuevo ciclo de Canal 26, completó su perfil de Wikipedia y respondió a lo que más se busca sobre él en internet.

Teo D'Elia, actor, influencer y streamer. Hijo de Federico D'Elia. Foto: Instagram.com/teodeliaa

Teo D’Elia, actor, influencer y una de las caras más frescas del stream argentino. Conocido por su participación en 412, combina humor, entretenimiento y fútbol con un estilo auténtico que conecta directo con el público joven.

En esta charla, Teo, de 24 años, muestra su costado más sincero: cómo vive el mundo del streaming, qué significa crecer en una comunidad online y cómo es compartir pasiones con Davo Xeneize, uno de los referentes máximos de la escena.

Teo D'Elia, actor, influencer y streamer, con Tin Insaurralde en Las 26 del 26. Foto: Canal 26

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

Todas las entrevistas de Las 26 del 26