Teo D’Elia en “Las 26 del 26″: el hijo de Federico D’Elia cuenta sobre sus pasiones, la actuación, el fútbol y el streaming
El joven de 24 años charló con Tin Insaurralde en el nuevo ciclo de Canal 26, completó su perfil de Wikipedia y respondió a lo que más se busca sobre él en internet.
Teo D’Elia, actor, influencer y una de las caras más frescas del stream argentino. Conocido por su participación en 412, combina humor, entretenimiento y fútbol con un estilo auténtico que conecta directo con el público joven.
En esta charla, Teo, de 24 años, muestra su costado más sincero: cómo vive el mundo del streaming, qué significa crecer en una comunidad online y cómo es compartir pasiones con Davo Xeneize, uno de los referentes máximos de la escena.
“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde
“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.
Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.
“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.
Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.