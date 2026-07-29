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Mauro Icardi rompió el silencio tras recibir una prohibición para salir del país y cuestionó a los jueces: “Generan serias dudas”

El delantero del Galatasaray debería firmar los pasaportes de sus hijas para que puedan regresar a Argentina.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Mauro Icardi.
Mauro Icardi. Foto: REUTERS
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El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que nuevamente deja en el medio y como damnificadas a sus hijas Francesca e Isabella, suma un nuevo capítulo judicial con el delantero del Galatasaray, que ahora tiene una prohibición para salir del país.

El reclamo se intensificó en las últimas horas, cuando el deportista continuó sin brindar la firma para continuar con el trámite de los pasaportes de sus hijas, que fueron robados durante el asalto en la casa de campo de Milán, en el momento en que Nara se encontraba en el Mundial.

El futbolista había viajado con destino a Italia junto a su novia Eugenia “La China” Suárez para brindar su apoyo a la situación. Sin embargo, trascendió que la pareja habría vuelto a Buenos Aires sin firmar el documento para el trámite de pasaportes que le solicitó el juez Adrián Hagopian.

Como el futbolista continúa sin realizar el trámite, la decisión judicial, con nombramiento de la defensora de menores de por medio, ordenó la prohibición de salida del país: “Sin perjuicio de no encontrarse vencido el plazo de la intimación dispuesta, en virtud de la urgencia alegada y potencial riesgo para el regreso de las niñas al país con miras a resguardar el interés superior de las mismas, corresponde acceder a lo solicitado, hasta tanto se acredite la suscripción del formulario por parte del progenitor”.

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“Con carácter cautelar, decreto la prohibición de salida del país de Mauro Emanuel Icardi, que regirá mientras no medie orden judicial en contrario”, cerró la orden del Juzgado de Familia de turno.

Mauro Icardi e Isabella Icardi. Foto: Instagram.

Qué dijo Mauro Icardi sobre la prohibición para salir del país

En tanto, Icardi publicó un extenso comunicado en sus redes sociales: “Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el magistrado interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas”.

“Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión: ¿considera que tiene jurisdicción para hacerlo o simplemente está ignorando lo que establece la ley?”, añadió el futbolista.

En línea, se defendió: “Esta misma tarde hay una audiencia en Milán (Italia) sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país”.

“Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender”, cerró Icardi.

Mauro IcardiWanda Nara
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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