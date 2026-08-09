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Murió Leandro Rud: de Wanda Nara a Jessica Sirio, quiénes fueron las famosas que pasaron por su agencia de modelos

Como representante supo construir figuras públicas cercanas a los espectadores. Ayudó a construir vidas públicas desde cero, hoy celebridades y muchas casadas con empresarios y artistas. Por qué despidió a la conductora de “Master Chef”.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Leandro Rud: la muerte del mánager de las celebridades.
Leandro Rud: la muerte del mánager de las celebridades. Foto: Instagram.
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En una entrevista íntima con revista Noticias en 2012, Leandro Rud hablaba sobre sus representadas reconociendo que fueron “chicas que pasaron de ser bombas sexys a tener un perfil más familiar”. Se refería a Pamela David, Jessica Cirio, Victoria Vanucci, La Niña Loly (Mariana Antoniale), María Susini y Débora Bello, entre otras. En esos tiempos se las relacionaba con importantes personalidades del periodismo o del mundo empresarial.

Quien falleciera este viernes luego de una batalla por su salud a los 51 manejó el destino de David, con la que recorrió un largo camino desde el reality show “El Bar TV” a la conducción de un programa de la mañana y hoy lleva años en pareja con uno de los dueños de América TV. Antes, fue manager de Victoria Vanucci, hasta que se convirtió en la esposa del millonario Matías Garfunkel y dejó el mundo de la farándula.

Las ubicó en campañas de marcas de lencería y todo tipo de productos, así como las acompañó en su evolución profesional hasta que, en 2014, dio un volantazo a esa tarea y cerró la agencia de representaciones que había fundado en 1996, dedicándose solamente a organizar eventos.

Después llegaría, en los últimos años, la conducción televisiva: encontró un nuevo espacio en los medios conduciendo “La Noche”, primero en C5N y posteriormente en Canal 9, donde abordó distintos temas de actualidad y entretenimiento.

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Leandro Rud en una imagen de archivo durante un evento público en Argentina.
Leandro Rud fue uno de los representantes de modelos más reconocidos de Argentina y también se desempeñó como conductor de televisión. Foto: Noticias Clave

Un séquito de celebridades

Fueron parte de ese séquito de mujeres voluptuosas y célebres Alejandra Maglietti, Jimena Cyrulnik, Rocío Marengo, Melina Pitra y Magalí Montoro, entre muchas otras. Durante casi dos décadas, Rud ocupó un lugar destacado detrás de escena en el mundo del espectáculo argentino. Su agencia se convirtió en una plataforma para distintas figuras que luego construyeron una importante carrera en la televisión y los medios.

Cirio trabajó junto a Leandro en los primeros años de su exposición pública, desde que tenía 16. La modelo, conductora y gurú del zumba se formó con él al mismo tiempo que el manager se consolidó como uno de los representantes más requeridos y conocidos del ambiente. Su trabajo consistió no sólo en acompañar a las modelos en sus contratos, sino en impulsar sus oportunidades profesionales y su llegada a distintos espacios de los medios. Y lo hacía con verdadera pasión.

Gracias a él Marengo fue una constante presencia en programas de televisión y realities, tanto en nuestro país como en otros de Latinoamérica.

Leandro Rud: la muerte del mánager de las celebridades. Foto: Instagram.

El despido de Wanda Nara

En plena separación de Maxi López y el comienzo de la relación pública con Mauro Icardi, Wanda era también miembro de la agencia de Rud. Pero ante este escándalo, en 2013 el manager la desvinculó y lo anunció públicamente en televisión: “Tomé esa decisión por una cuestión de trabajo y orden de mi empresa. No trabajaba. Prefiero que la gente esté comprometida con la agencia. A un desfile llegó 4 horas tarde y en otros se iba a la mitad”, contó en ese momento. Luego de compararla con otras modelos que son más cumplidoras que Nara, Rud agregó: “Es un poco vaga y eso no me sirve”.

Es que la tarea del manager se desarrolló en una época en la que las agencias de modelos tenían un papel central para quienes buscaban ingresar al ambiente artístico. La vida de Rud cambió definitivamente con el diagnóstico de cáncer.

En los últimos años habló públicamente de su enfermedad, compartió distintos momentos de su tratamiento y buscó transmitir un mensaje de lucha. También hizo de la defensa de los animales una parte importante de su actividad, rescatando perros de la calle. Sin dudas una partida que conmueve a los integrantes del espectáculo nacional y al público que lo conoció a través de la televisión en los últimos años.

Wanda NaraMauro IcardiMaxi López
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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