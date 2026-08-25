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“Siento que acá hay mucha energía linda”: la hija de Mario Pergolini audicionó en Popstars y mostró su lado artístico

La joven de 20 años viene desarrollando una carrera propia dentro del mundo artístico, más allá de ser la hija del reconocido periodista. Cómo fue su performance en el nuevo reality de canto de Telefe.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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La audición de Valentina Pergolini, la hija del periodista, en Popstars.
La audición de Valentina Pergolini, la hija del periodista, en Popstars. Foto: Popstars
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Valentina Pergolini decidió apostar por su vocación artística y se presentó en la nueva edición de Popstars, el reality de Telefe que busca formar una nueva banda pop. La joven, de 20 años, consiguió superar la primera etapa del casting presencial y quedó entre las participantes que continúan en carrera.

La hija de Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán había logrado previamente superar la instancia virtual, de la que participaron miles de jóvenes. Luego fue convocada al casting realizado en Parque Roca, donde se presentó con el número 2274.

Con solo 30 segundos para convencer al jurado, Valentina optó por interpretar a capela “...Baby One More Time”, el recordado hit de Britney Spears. Así, frente a los coaches del programa, mostró su faceta como cantante y buscó quedarse con un lugar en la nueva formación.

Mientras aguardaba su turno, la joven habló con las cámaras de Telefe y contó sus sensaciones al compartir la experiencia con otras aspirantes. “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, comentó.

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La definición llegó poco después, cuando Nico Vázquez fue el encargado de anunciar los números de quienes habían conseguido pasar a la siguiente instancia y, entre los seleccionados, apareció el 2274. De esta manera, Valentina consiguió avanzar en la competencia.

La audición de Valentina Pergolini, la hija del periodista, en Popstars. Foto: Popstars

Valentina Pergolini y su recorrido artístico

Aunque su apellido está fuertemente relacionado con la televisión y la radio, Valentina viene desarrollando una carrera propia dentro del mundo artístico. Desde hace algunos años se encuentra vinculada con el teatro musical y las artes escénicas.

Uno de sus primeros pasos profesionales fue en Despertar de Primavera (Spring Awakening). La joven obtuvo un lugar en el elenco luego de participar de las audiciones abiertas para el musical dirigido por Fernando Dente, que tuvo su temporada en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes.

Su llegada a Popstars suma ahora un nuevo capítulo a ese recorrido. La joven deberá seguir atravesando las distintas etapas del reality y demostrar que puede ganarse un lugar por sus propias capacidades, más allá de la popularidad de su familia.

Mario PergoliniReality showTelefe
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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