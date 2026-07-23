Wanda Nara lanzó su academia de coaching con “acceso de por vida” al material: cómo es y cuánto cuesta

Wanda Nara abrió su academia con un curso de coaching personal. Foto: Instagram Wanda Nara

“No te voy a mostrar una fórmula. Te voy a dar la mía”, dice uno de los slogans que completan la página web de la nueva “Academia de Wanda Nara”. La conductora acaba de lanzar su propia escuela de coaching personal en donde invita a otras mujeres a estudiar su método para “llegar al éxito”.

Según rezan los textos de la página, “su mejor negocio fue elegirse a sí misma” y que, por tanto, cada una de las charlas están vinculadas al autoconocimiento y a la búsqueda de la “versión con potencia” de cada uno de los participantes.

Acceso de por vida y con diploma: cómo es el curso que ofrece Wanda Nara

De acuerdo a la información brindada en la web, Wanda brindará 10 módulos narrados por ella misma para, según menciona en su manifiesto, “dejar de esperar que alguien más valide lo que ya sos”. Este curso de la Academia Wanda, además, tendrá actividades online, un foro privado para las alumnas y acceso a la plataforma con un usuario propio.

Wanda Nara lanzó su propia academia. Foto: Academia Wanda Nara

También contendrá audios personales de la presentadora, un cuaderno de trabajo descargable con ejercicios y plantillas y worksheets de aplicación en cada módulo.

Asimismo, la web sostiene que quienes compren el curso “accederán de por vida al material” ofrecido por la Academia Wanda, ya que, como ella misma afirma, se trata de lecciones y conversaciones que no pudo tener cuando lo necesitó en el pasado.

“Pasé años construyendo una vida pública. Lo que nadie vio fue el trabajo silencioso de elegirme, una y otra vez, cuando lo más fácil hubiese sido desaparecer”, remarca la empresaria argentina.

Por otro lado, a aquellas personas que finalicen el curso de Wanda Nara, se les otorgará un diploma en pdf en con el nombre del alumno como reconocimiento de haber concluido con todos los módulos.

Mentalidad, marca y expansión, la clave del curso de Academia Wanda

Wanda Nara diseñó un curso divido en 10 sesiones que, a su vez, cuentan con tres módulos diferentes: mentalidad, marca y expansión. En el primero de ellos, la conductora buscará que los participantes confíen en sí mismos y les dará métodos para “tomar decisiones difíciles” y para “convertir problemas en oportunidades”.

Wanda Nara Foto: Academia Wanda Nara

En el segundo módulo, Wanda se enfocará en la construcción de marca personal y en cómo generar ingresos con la propia imagen.

Finalmente, el curso cerrará con el módulo de “expansión” en el que dará consejos para brillar de manera auténtica “sin seguir las tendencias”.

Por otro lado, el curso de Wanda Nara tendrá tres módulos extra sin costo en los que abordará temáticas de monetización en redes sociales y de manejo de críticas y de haters.

Cuál es el precio del curso de coaching personal de Wanda Nara

En la página oficial del curso, la conductora indica que para acceder al mismo solo se realiza un pago único. El precio en pesos argentinos es de $100.000 y en dólares es de USD 67. Wanda señala que ya son más de 3.059 mujeres que se han inscripto a su curso.