La lujosa casa de campo de Wanda Nara en Italia que fue víctima de un robo: cómo es por dentro

"¿Querés ser mi hijo?". Foto: Telefe Studios

Wanda Nara volvió a ser noticia, pero esta vez no por un escándalo, sino por el hecho de inseguridad que vivió en Italia. Su exclusiva casa del campo fue víctima de un robo mientras estaban solos sus cinco hijos y su madre Nora en el interior de la vivienda.

El hecho ocurrió durante la final del Mundial 2026 y tuvo una gran repercusión, ya que los seguidores de la empresaria se preocuparon por ella y por sus hijos en las redes sociales. Pero además del impactante robo, muchos volvieron a interesarse por conocer cómo es la propiedad de la mediática, a la que suele llamar “su lugar en el mundo”.

Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram

Un robo en plena final del Mundial: qué le robaron a Wanda Nara en Italia

El hecho ocurrió mientras Wanda Nara no se encontraba en la vivienda. En el interior permanecían sus cinco hijos junto a su madre, Nora Colosimo, cuando delincuentes ingresaron a la propiedad y se llevaron distintos objetos de valor, además de documentación importante.

El episodio provocó preocupación en el entorno de la empresaria, ya que la vivienda es uno de los lugares donde suele refugiarse cada vez que viaja a Italia y donde sus niños suelen permanecer seguros durante las vacaciones.

Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram

Cómo es por dentro la casa de campo de Wanda Nara en Galliate

Hace aproximadamente un año, Wanda se encargó de mostrar en sus redes sociales por primera vez cómo es su casa en las afueras de Milán. En el posteo, reveló orgullosamente cómo fue todo el proceso de decoración y aseguró que “le llevó años” encontrar el equilibrio perfecto para ella y sus hijos.

La residencia se encuentra en un enorme terreno rodeado de espacios verdes y naturaleza. “Mi lugar de paz, mi casa de campo”, escribió entonces en sus redes sociales, donde también aseguró que la decoración refleja completamente su personalidad.

Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram

La propiedad presenta una marcada estética rústica contemporánea. Predominan los colores neutros, la madera natural y materiales nobles que aportan calidez a cada ambiente. La cocina combina muebles blancos de estilo clásico con una gran mesada de madera maciza, mientras que una amplia mesa artesanal y sillas de fibras naturales refuerzan el espíritu campestre del lugar.

Entre los detalles que más llaman la atención aparece una cocina de estilo industrial con inspiración retro y terminaciones en acero. La campana extractora, con la inscripción “Cuisine”, aporta un aire europeo y tradicional que se integra con el resto del diseño.

En el exterior, la casa mantiene el estilo característico de las villas italianas. Su fachada cubierta de enredaderas, los techos de tejas, las ventanas con postigos blancos y el inmenso parque generan una imagen de cuento, completamente integrada con el paisaje natural.

Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram

En el interior, la decoración conserva una misma identidad visual. Los tonos verdes, azules profundos y arena conviven con pisos, muebles y marcos de madera. Las habitaciones siguen esa línea estética con mobiliario rústico, textiles livianos y cuadros de inspiración clásica, muchos vinculados al mundo ecuestre.

La biblioteca también refleja ese estilo acogedor, con estanterías repletas de libros antiguos y detalles en hierro que aportan personalidad. Además, todos los ambientes mantienen una fuerte conexión con el exterior gracias a grandes ventanales que permiten disfrutar de la vista hacia el parque.

Uno de los aspectos más llamativos es la ausencia de protagonismo de la tecnología. En lugar de dispositivos electrónicos, los espacios comunes están pensados para compartir en familia con una mesa de pool, un tablero de ajedrez y diferentes juegos de mesa.

Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram

Qué medidas tomó Wanda Nara para reforzar la seguridad de sus hijos tras el hecho

Después del robo, Wanda Nara decidió reforzar la seguridad de la propiedad para brindar mayor protección a sus hijos y resguardar tanto la vivienda como sus pertenencias.

Entre las medidas adoptadas, la empresaria contrató seguridad privada y reforzó los sistemas de vigilancia de la residencia. El objetivo es recuperar la tranquilidad en un lugar que durante años representó su refugio personal y uno de los espacios más importantes para la vida familiar.

A partir de ahora, la seguridad pasó a ocupar un rol central para preservar la intimidad de la familia y proteger una de las propiedades más especiales que Nara posee en Italia.