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Aldosivi vs. Banfield EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Aldosivi y Banfield por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Aldosivi vs Banfield por el Torneo Clausura.
Aldosivi vs Banfield por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Aldosivi y Banfield válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 13:30, cuando comiencen las acciones en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

AldosiviBanfieldTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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