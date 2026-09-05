En qué lugar de la casa hay que poner el árbol de jade durante septiembre para atraer abundancia, según el Feng Shui. Foto: Foto: Gemini

El árbol de jade es una de las plantas más importantes para el Feng Shui, porque las relaciona con la prosperidad y la abundancia. Por eso, esta técnica milenaria recomienda ubicarla en cierto lugar de la casa durante septiembre para aprovechar su potencial.

Según esta tradición, hay una ubicación de la casa que puede ser especialmente apropiada para quienes buscan activar la energía vinculada al dinero y la prosperidad.

Dónde poner el árbol de jade para atraer dinero

Según el Feng Shui, el lugar más recomendado es el living, ya que está asociado con la riqueza y la prosperidad.

El Feng Shui recomienda poner el árbol de jade en el living. Foto: Foto: Gemini

La planta puede colocarse sobre un mueble, una repisa o una mesa donde reciba buena iluminación. También puede ser cerca de una ventana o en la cocina.

No es necesario que esté directamente sobre el piso. Lo importante es que tenga espacio suficiente para crecer, esté cuidado y no quede escondido detrás de otros objetos.

Por qué el árbol de jade se relaciona con la abundancia

El Feng Shui utiliza determinados elementos de la naturaleza como símbolos capaces de representar diferentes aspectos de la vida. En el caso del árbol de jade, sus hojas gruesas y de color verde se asocian tradicionalmente con la prosperidad y la acumulación de riqueza.

Además, al ser una planta que puede vivir durante muchos años si recibe los cuidados adecuados, también representa crecimiento, estabilidad y continuidad.

Por eso suele aparecer en hogares y espacios de trabajo de personas que buscan incorporar un elemento simbólico relacionado con la abundancia.

Cómo cuidar el árbol de jade durante septiembre

Durante septiembre, el aumento progresivo de las temperaturas y de las horas de luz permite que el árbol de jade comience a recuperar su ritmo de crecimiento después de los meses más fríos.

Lo ideal es colocarlo en un espacio muy luminoso, donde pueda recibir algunas horas de sol suave. Si estaba en un lugar con poca luz durante el invierno, conviene acostumbrarlo de manera gradual a una mayor exposición solar.

En cuanto al riego, hay que evitar el exceso de agua. Al tratarse de una suculenta, el árbol de jade almacena agua en sus hojas y necesita que el sustrato se seque entre riegos. Una maceta con buen drenaje es fundamental para evitar que las raíces permanezcan constantemente húmedas.

Otros detalles que recomienda el Feng Shui

Para esta tradición, no alcanza solamente con elegir una ubicación: también es importante que la planta se encuentre saludable y bien cuidada. Las hojas secas, las ramas dañadas y la acumulación de objetos alrededor pueden afectar la armonía del espacio.