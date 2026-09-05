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Sarmiento, padre de la educación argentina, inmortalizó una frase célebre durante su destierro en 1840: “Las ideas no se matan”

El 18 de noviembre de 1840, camino al destierro, Domingo Faustino Sarmiento escribió en francés una frase que quedaría asociada para siempre con su figura. Qué significa y cuál es la verdadera historia de “Las ideas no se matan”.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Domingo Sarmiento, El Zonda, periodismo
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Domingo Faustino Sarmiento estaba a punto de abandonar la Argentina cuando dejó escrita una frase que atravesaría generaciones. Ocurrió en 1840, durante uno de los momentos más difíciles de su vida y en medio de una profunda lucha política.

Antes de cruzar la Cordillera de los Andes rumbo a Chile, Sarmiento se detuvo en los Baños de Zonda, en San Juan. Allí, debajo de un escudo de armas de la República, escribió en francés: “On ne tue point les idées”.

La expresión fue traducida como “Las ideas no se matan”, aunque también circuló la interpretación “Las ideas no se degüellan”. Más que una cita intelectual, aquellas palabras se convirtieron en una desafiante respuesta contra quienes buscaban silenciarlo.

El destierro que dio origen a una frase histórica

El episodio ocurrió el 18 de noviembre de 1840, cuando Sarmiento iniciaba su segundo exilio en Chile. Su salida estuvo relacionada con sus enfrentamientos políticos con los dirigentes federales, especialmente con Juan Manuel de Rosas y con el gobernador sanjuanino Nazario Benavídez.

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Domingo Faustino Sarmiento. Foto: Wikipedia.
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Desde el periódico El Zonda, Sarmiento cuestionaba el rumbo político de San Juan y del país. Sus publicaciones generaron fuertes tensiones y terminaron agravando su situación. Perseguido y obligado a marcharse, convirtió una pared de Zonda en una especie de manifiesto político.

Podían expulsarlo, pero no podían eliminar aquello que pensaba.

¿La frase fue realmente creada por Sarmiento?

Sarmiento no habría sido el autor original de la expresión. La sentencia fue relacionada con distintos pensadores franceses, entre ellos Constantin-François de Volney e Hippolyte Fortoul, aunque su procedencia exacta todavía genera discusiones entre los especialistas.

Domingo Sarmiento
Quebrada de Zonda Foto: Wikipedia

Sin embargo, fue Sarmiento quien le otorgó un significado profundamente argentino. Él mismo recordó el episodio en una carta enviada desde Santiago de Chile a su amigo Manuel José Quiroga, fechada el 19 de febrero de 1841.

Cómo Sarmiento llegó a convertirse en el padre de la educación argentina

Después de años de enfrentamientos, viajes y actividad política, Sarmiento ocupó la Presidencia de la Nación entre 1868 y 1874. Durante su mandato impulsó la expansión educativa, promovió el desarrollo científico y apoyó la formación de docentes. También fomentó comunicaciones e infraestructura, en una Argentina que intentaba consolidar sus instituciones nacionales.

Domingo Sarmiento
Cómo nació la frase más famosa de Sarmiento Foto: Wikipedia

Su relación con la educación, sin embargo, había comenzado mucho antes. Cuando todavía era muy joven fundó una escuela en San Luis junto con su tío, el sacerdote José de Oro. Más adelante creó instituciones educativas, estudió sistemas de enseñanza extranjeros y defendió la necesidad de ampliar el acceso al conocimiento.

Ese recorrido explica por qué quedó en la memoria colectiva como “el padre del aula”. Asimismo, el 11 de septiembre, fecha de su muerte en 1888, se conmemora en la Argentina el Día del Maestro.

Una sentencia que sobrevivió más de 180 años

Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888, fecha en la que actualmente se conmemora el Día del Maestro en la Argentina. Su figura continúa generando debates por algunas de sus posiciones políticas y sociales, pero su influencia sobre la educación resulta indiscutible.

Los Baños de Zonda fueron declarados Lugar Histórico Nacional en 1941. Allí permanece la memoria de aquel episodio protagonizado por un hombre que partía al destierro, pero que se negaba a permanecer en silencio.

Sarmiento cruzó la Cordillera, mientras que su mensaje permaneció de este lado. Más de 180 años después, “Las ideas no se matan” continúa siendo una de las frases más poderosas de la historia argentina.

Domingo Faustino SarmientoHistoriaEducación
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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