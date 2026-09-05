Adopta una identidad falsa, se infiltra en una familia millonaria y prepara su venganza: así es la miniserie de 6 episodios con David Duchovny

Malicia, serie de Prime Video con David Duchovny Foto: Prime Video

Entre las series recomendadas ver esta semana se encuentra una que mezcla elementos del thriller psicológico con toques de terror. No es para menos. Su protagonista es un joven que finge ser un tutor de literatura cuando en verdad es un sádico con un atroz plan de venganza detrás. La miniserie Malicia es una producción de Prime Video y cuenta con tan solo 6 episodios y está protagonizada por el actor y conductor británico Jake Whitehall y David Duchovny, el icónico Fox Mulder en The X-Files.

Creada por James Wood, la serie se estrenó en noviembre de 2025 con comentarios positivos de la crítica que la vincularon fuertemente a The White Lotus, ya que -a priori- posee una premisa similar: una familia millonaria, vacaciones lujosas y un protagonista que esconde un secreto.

Sin embargo, Malicia no se queda atascada en la sátira, por el contrario, se sumerge mucho más en la locura de su personaje principal y en los movimientos un tanto irritantes que irá dando capítulo a capítulo.

La historia de Malicia, la miniserie de 6 capítulos de Prime Video

Adam (Jake Whitehall) llega de casualidad a la casa de los Tanner como tutor de la hija de unos amigos de la adinerada familia y se suma a las vacaciones que todos están pasando en Grecia. Sin embargo, cuando la niñera principal del hijo más pequeño de los Tanner se enferma gravemente, él aprovechará para llevar a cabo un plan de venganza maestro contra Jamie (David Duchovny), el patriarca de la familia.

Quiénes actúan en Malicia, la serie de Prime Video

Malicia está protagonizada por Jake Whitehall, quien sorprende dejando de lado su característico humor británico para convertirse en un siniestro pero enigmático personaje que irá moldeando cada uno de sus movimientos con estrategia y algo de sadismo.

Carice Van Houten y Jake Whitehall en Malicia. Foto: Prime Video

Del otro lado se encuentra David Duchovny. El actor logra componer a un típico millonario egocéntrico y poco empático a quien le encanta el poder. A pesar de desconfiar en algún punto de Adam, Jamie logrará entrar en el circuito de manipulación que le propondrá Adam. Ambos actores componen una dupla que consigue traspasar la pantalla.

El elenco se completa con las actuaciones de:

Carice Van Houten como Nat Tanner, esposa de Jamie.

Harry Gilby como Kit Tanner, hijo mayor de Nat y Jamie.

Teddie Allen como Apriel Tanner, hija de Nat y Jamie.

Phoenix Laroche como Dexter Tanner, hijo menor de Nat y Jamie.

Christine Adams como Jules, amiga de Nat.

Raza Jaffrey como Damien, esposo de Jules.

¿Tiene segunda temporada la serie Malicia?

Por el momento, los creadores de la serie de Prime Video no confirmaron una segunda temporada para Malicia, por lo que aquellos que quieren verla podrán disfrutar de solo seis episodios de 50 minutos cada uno aproximadamente.

La serie tiene seis episodios y se puede ver en Prime Video. Foto: Prime Video

Además de las actuaciones y la dirección de fotografía con locaciones entre Grecia e Inglaterra, Malicia también destaca por su selección musical con bandas como The Doors, Electric Light Orchestra y artistas como Mick Jagger, Al Green y Leonard Cohen.