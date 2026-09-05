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Las proyecciones de los analistas del Banco Central para lo que resta del 2026: qué espera el mercado para la inflación y el dólar

El BCRA publicó el REM de agosto. Qué proyecciones anotó y de cuánto estiman la inflación del mes pasado.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Banco Central de la República Argentina.
Banco Central de la República Argentina. Foto: NA
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En el octavo relevamiento del año, quienes participaron del REM del Banco Central estimaron una inflación mensual de 1,7% para agosto (-0,1 p.p. que en julio).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 1,7% (mismo valor que la encuesta previa).

El Top 10 estimó una inflación núcleo de 1,6% mensual para el octavo mes del año (-0,1 p.p. en relación con el REM anterior).

En el relevamiento de agosto, el conjunto de analistas del REM estimó que el Producto ajustado por estacionalidad (s.e.) se habría contraído 0,9% en el Trim. II-26 (-0,5 p.p. respecto al relevamiento previo) y aumentaría 1,1% en el Trim. III-26 (+0,1 p.p. en relación con el REM anterior).

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Para el Trim. IV-26 la proyección de crecimiento s.e. del conjunto de analistas del REM fue de 1,3% (+0,3 p.p. en relación con el relevamiento previo).

Para 2026, quienes participaron del REM esperan en promedio un nivel de PIB real 2,1% superior al promedio de 2025 (-0,6 p.p. respecto a la encuesta previa).

Industria argentina
Industria argentina. Foto: Wikimedia Commons

Quienes conforman el Top 10 proyectaron un crecimiento de 2,2% para el año 2026 (-0,4 p.p. comparado con el REM anterior).

La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2026 fue estimada por quienes participan del REM en 7,7% de la Población Económicamente Activa (mismo valor que la encuesta previa).

El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,5% para el cuarto trimestre del año 2026 (igual que el relevamiento previo). Por su parte, el Top 10 estimó una tasa de 7,6% tanto para el segundo como para el cuarto trimestre de 2026.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.530 por dólar para el promedio de septiembre de 2026 (-$15,80/USD comparado con el REM anterior).

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.630/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 12,6% respecto de diciembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.626/USD.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen USD100.895 millones (+USD688 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD75.861 millones (-USD912 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de USD25.034 millones (+USD1.600 millones que en el REM anterior).

Riesgo país, Banco Central. Reuters
Riesgo país, Banco Central. Reuters

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de un superávit de $15,4 billones para 2026 (-154 mil millones respecto del REM previo).

El promedio del Top 10 pronosticó un superávit primario de $14,7 billones. Ningún participante esperó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.

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Matias Greisert
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