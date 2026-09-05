Las proyecciones de los analistas del Banco Central para lo que resta del 2026: qué espera el mercado para la inflación y el dólar

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

En el octavo relevamiento del año, quienes participaron del REM del Banco Central estimaron una inflación mensual de 1,7% para agosto (-0,1 p.p. que en julio).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 1,7% (mismo valor que la encuesta previa).

El Top 10 estimó una inflación núcleo de 1,6% mensual para el octavo mes del año (-0,1 p.p. en relación con el REM anterior).

En el relevamiento de agosto, el conjunto de analistas del REM estimó que el Producto ajustado por estacionalidad (s.e.) se habría contraído 0,9% en el Trim. II-26 (-0,5 p.p. respecto al relevamiento previo) y aumentaría 1,1% en el Trim. III-26 (+0,1 p.p. en relación con el REM anterior).

Para el Trim. IV-26 la proyección de crecimiento s.e. del conjunto de analistas del REM fue de 1,3% (+0,3 p.p. en relación con el relevamiento previo).

Para 2026, quienes participaron del REM esperan en promedio un nivel de PIB real 2,1% superior al promedio de 2025 (-0,6 p.p. respecto a la encuesta previa).

Industria argentina. Foto: Wikimedia Commons

Quienes conforman el Top 10 proyectaron un crecimiento de 2,2% para el año 2026 (-0,4 p.p. comparado con el REM anterior).

La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2026 fue estimada por quienes participan del REM en 7,7% de la Población Económicamente Activa (mismo valor que la encuesta previa).

El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,5% para el cuarto trimestre del año 2026 (igual que el relevamiento previo). Por su parte, el Top 10 estimó una tasa de 7,6% tanto para el segundo como para el cuarto trimestre de 2026.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.530 por dólar para el promedio de septiembre de 2026 (-$15,80/USD comparado con el REM anterior).

Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.630/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 12,6% respecto de diciembre de 2025. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.626/USD.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen USD100.895 millones (+USD688 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD75.861 millones (-USD912 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado sería de USD25.034 millones (+USD1.600 millones que en el REM anterior).

Riesgo país, Banco Central. Reuters

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de un superávit de $15,4 billones para 2026 (-154 mil millones respecto del REM previo).

El promedio del Top 10 pronosticó un superávit primario de $14,7 billones. Ningún participante esperó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año.