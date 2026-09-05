Rosario construirá una torre de 200 metros frente al río Paraná que será la segunda más alta de la Argentina

Rosario construirá una monumental torre de 200 metros frente al río Paraná. Foto: Rosario Times

Rosario avanza con uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de su historia. En Puerto Norte, uno de los sectores de mayor crecimiento urbano, comenzó a tomar forma un proyecto que promete cambiar definitivamente el skyline rosarino: una torre de 200 metros de altura que se convertirá en el edificio más alto del distrito y el segundo más alto del país.

El emprendimiento se desarrollará sobre un predio de 1,7 hectáreas junto al complejo Forum, frente al río Paraná, y está impulsado por Obring y Sancor Seguros Real Estate. La propuesta contempla una superficie aproximada de 65.000 metros cuadrados destinados a viviendas, oficinas, espacios públicos y comercios.

Cómo será la nueva torre de 200 metros que se construirá en Rosario

La futura torre contará con 60 pisos y combinará distintos usos en una misma estructura. Las primeras 20 plantas estarán destinadas a oficinas corporativas, entre ellas espacios para Sancor Seguros, mientras que los 40 niveles superiores albergarán unidades residenciales de entre dos y cinco ambientes.

La futura torre contará con 60 pisos y combinará distintos usos en una misma estructura. Foto: Rosario Times

Cuando finalice su construcción, superará a las actuales torres Maui, que alcanzan los 144 metros de altura, y solo quedará detrás de la Alvear Tower de Puerto Madero, en Buenos Aires, que llega a los 235 metros.

La propuesta incluirá además una amplia variedad de amenities, entre los que se destacan gimnasio, pileta, salón de usos múltiples, parrilleros con vista a la barranca y un mirador panorámico ubicado en la parte más alta del edificio.

Puerto Norte sumará un parque público con vista al río Paraná

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la incorporación de espacios abiertos destinados al uso de toda la comunidad.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la incorporación de espacios abiertos. Foto: Rosario Times

El desarrollo contempla la creación de un parque de aproximadamente una hectárea y media, con senderos, sectores recreativos, estaciones aeróbicas y vistas privilegiadas al río Paraná.

Asimismo, la planta baja incorporará locales comerciales y espacios de servicios, mientras que el sector cercano a la barranca prevé nuevas viviendas y la posible instalación de una guardería náutica.

Avanzan las obras de demolición de los antiguos silos portuarios

La primera etapa del emprendimiento ya comenzó con la demolición de los antiguos silos y estructuras portuarias ubicados en el predio de Gorriti y avenida Luis Carballo.

El desarrollo contempla la creación de un parque de aproximadamente una hectárea y media. Foto: Rosario Times

El proyecto había sido aprobado por el Concejo Municipal de Rosario en diciembre de 2022, pero durante julio de 2026 arrancaron formalmente las tareas para liberar el terreno donde se levantará la nueva torre.

Antes de iniciar la construcción definitiva será necesario completar nuevos estudios de suelo y otras evaluaciones técnicas vinculadas a una obra de semejante envergadura.

Además de los desafíos constructivos, el proyecto exige una ampliación de la capacidad energética de Puerto Norte para abastecer correctamente un emprendimiento de esta escala.

Para resolver esa necesidad se prevé la construcción de una nueva estación transformadora mediante un esquema de inversión compartida entre los desarrolladores privados y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Cuál será la inversión y cuántos empleos generará la megatorre de Rosario

Según las estimaciones realizadas al momento de la presentación del proyecto, la inversión total rondará los 130 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los emprendimientos privados más importantes de la historia reciente de la ciudad.

Según las estimaciones del proyecto, la inversión total rondará los 130 millones de dólares. Foto: Rosario Times

Además del impacto urbanístico, la obra tendrá un fuerte efecto económico. Las previsiones iniciales indican que podría generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos y cerca de 2.000 empleos indirectos durante las distintas etapas de ejecución.

Si el proyecto avanza según lo previsto, Rosario no solo sumará uno de los edificios más altos de Sudamérica, sino que consolidará a Puerto Norte como uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes y modernos de la Argentina.