Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

Alberto Iribarne Foto: prensa

El abogado y dirigente peronista Alberto Iribarne murió este sábado 5 de septiembre de 2026 a los 76 años. A lo largo de su carrera ocupó cargos relevantes en diferentes gobiernos justicialistas y se desempeñó como ministro, diputado nacional, convencional constituyente y embajador argentino en Uruguay.

La noticia fue comunicada por integrantes de su familia a través de las redes sociales. Tras conocerse su fallecimiento, dirigentes del peronismo expresaron su pesar y enviaron sus condolencias a sus seres queridos.

Quién fue Alberto Iribarne

Alberto Juan Bautista Iribarne nació el 2 de agosto de 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1974.

Su militancia dentro del peronismo comenzó durante su juventud. En los primeros años de su carrera trabajó como asesor del dirigente Deolindo Bittel y participó en tareas relacionadas con la defensa de los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Su trayectoria en la política argentina

Iribarne desarrolló una extensa actividad dentro del Estado. Fue diputado nacional por la Capital Federal, integró diferentes comisiones parlamentarias y participó como convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

Alberto Iribarne fue Embajador argentino en Uruguay

También ocupó responsabilidades en el Ministerio del Interior, presidió la Casa de Moneda y estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Interior.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner fue designado síndico general de la Nación. Posteriormente regresó a la Secretaría de Seguridad Interior y, en julio de 2005, asumió como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Ministro de Justicia de Néstor Kirchner

Iribarne condujo el Ministerio de Justicia desde julio de 2005 hasta diciembre de 2007. Su gestión coincidió con una etapa en la que los derechos humanos y la reorganización institucional ocuparon un lugar central en la agenda del Gobierno nacional.

Al finalizar el mandato de Néstor Kirchner, dejó el cargo, aunque continuó vinculado con la actividad política y pública.

Su paso por la Embajada en Uruguay

En 2019, el presidente Alberto Fernández lo eligió como embajador argentino en Uruguay. Su designación fue formalizada durante 2020 y permaneció al frente de la representación diplomática argentina a lo largo de esa administración.

La embajada en Montevideo fue una de sus últimas responsabilidades públicas. Desde allí intervino en temas relacionados con el vínculo bilateral, el comercio y la coordinación entre ambos países dentro del Mercosur.

Dolor en el peronismo

Luego de confirmarse su muerte, familiares, compañeros y referentes políticos recordaron su compromiso con el peronismo, su capacidad de diálogo y su extensa trayectoria institucional.

Alberto Iribarne deja una carrera de más de cuatro décadas en la política argentina, con participación en el Congreso, el Poder Ejecutivo, la diplomacia y la reforma constitucional de 1994.