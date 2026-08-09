Argentinos Juniors le ganó a Racing por la fecha 4 del Torneo Clausura: Maravilla Martínez fue expulsado por un codazo

Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Racing Club por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Los goles de la noche los marcaron Tomás Molina y Hernán López Muñoz para el “Bicho” y Ezequiel Cannavo para la “Academia”.
Argentinos Juniors vs Racing Club por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
98´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Argentinos Juniors y Racing Club por Torneo Clausura 2026.
98´ Tarjeta amarilla para Argentinos Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Brayan Cortés.
98´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Elías Torres fue bloqueado por Thiago Gómez.
97´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
97´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Santino Aguirre y el remate se va afuera.
96´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
96´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Nazareno Colombo y el remate se va afuera.
96´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Solari.
95´ Tarjeta amarilla para Argentinos Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alan Lescano.
92´ Cambio en Racing Club
Entra Elías Torres y sale Alejandro Tello.
92´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Tomás Conechny.
86´ Cambio en Argentinos Juniors
Entra Thiago Gómez y sale Hernán López Muñoz.
86´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
86´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Tomás Conechny y el remate se va afuera.
86´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Solari fue bloqueado por Franco Vázquez.
82´ Cambio en Argentinos Juniors
Entra Gabriel Florentín y sale Tomás Molina.
81´ Cambio en Racing Club
Entra Tomás Conechny y sale Lautaro Díaz.
81´ Cambio en Racing Club
Entra Santino Aguirre y sale Matías Kranevitter.
80´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Kranevitter.
80´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Rodríguez fue bloqueado por Kevin Gutiérrez.
79´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcos Rojo.
79´ Tarjeta amarilla para Argentinos Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Diego Porcel.
78´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
77´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Díaz fue bloqueado por Brayan Cortés.
76´ Gooool de Argentinos Juniors
Hernán López Muñoz marca para Argentinos Juniors.
74´ Fuera de juego en Argentinos Juniors
Posición adelantada de Diego Porcel.
72´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
70´ Cambio en Argentinos Juniors
Entra Matías Giménez y sale Kevin Coronel.
70´ Cambio en Argentinos Juniors
Entra Diego Porcel y sale Nicolás Oroz.
68´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Rodríguez fue bloqueado por Sebastián Prieto.
67´ Tarjeta amarilla para Argentinos Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sebastián Prieto.
66´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Vázquez fue bloqueado por Facundo Cambeses.
66´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Jainikoski.
66´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Alan Lescano.
65´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Jainikoski fue bloqueado por Facundo Cambeses.
62´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
61´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Lescano fue bloqueado por Ulises Ortegoza.
61´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Santiago Solari.
61´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Molina fue bloqueado por Ezequiel Cannavó.
60´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Hernán López Muñoz.
58´ Cambio en Racing Club
Entra Santiago Solari y sale Matko Miljevic.
57´ Cambio en Racing Club
Entra Nazareno Colombo y sale Marco Di Césare.
55´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Kevin Gutiérrez.
55´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Lescano fue bloqueado por Facundo Cambeses.
53´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Oroz fue bloqueado por Marcos Rojo.
53´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Hernán López Muñoz.
52´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Hernán López Muñoz fue bloqueado por Facundo Cambeses.
50´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Hernán López Muñoz fue bloqueado por Facundo Cambeses.
50´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Jainikoski.
48´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
48´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
48´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Ignacio Rodríguez y el remate se va afuera.
48´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
47´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matko Miljevic fue bloqueado por Brayan Cortés.
46´ Tarjeta amarilla para Argentinos Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Francisco Álvarez.
45´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Jainikoski fue bloqueado por Marcos Rojo.
45´ Cambio en Argentinos Juniors
Entra Facundo Jainikoski y sale Gastón Verón.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Mario Alberto Kempes!
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Mario Alberto Kempes! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ Tarjeta amarilla para Racing Club
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ezequiel Cannavó.
42´ Fuera de juego en Argentinos Juniors
Posición adelantada de Tomás Molina.
38´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Gastón Verón y el remate se va afuera.
36´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
34´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
34´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Gastón Verón y el remate se va afuera.
34´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Matko Miljevic y el remate se va afuera.
31´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gastón Verón fue bloqueado por Facundo Cambeses.
29´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
29´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Alan Lescano y el remate se va afuera.
29´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.
27´ Gooool de Racing Club
Ezequiel Cannavó marca para Racing Club con asistencia de Alejandro Tello.
27´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Molina fue bloqueado por Facundo Cambeses.
20´ Roja directa para Racing Club
¡A las duchas! El jugador de Racing Club Adrián Martínez es expulsado del partido.
16´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
14´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Rodríguez fue bloqueado por Brayan Cortés.
13´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
8´ Gooool de Argentinos Juniors
Tomás Molina marca para Argentinos Juniors.
8´ Tiro en el palo de Argentinos Juniors
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Kevin Gutiérrez pega en el palo.
6´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
6´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Matko Miljevic y el remate se va afuera.
5´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Kevin Gutiérrez.
4´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.
3´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
2´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
2´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Rodríguez fue bloqueado por Franco Vázquez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Argentinos Juniors y Racing Club por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.
Formación confirmada de Argentinos Juniors
Titulares
- (25) Brayan Cortés
- (16) Francisco Álvarez
- (22) Kevin Coronel
- (20) Sebastián Prieto
- (29) Franco Vázquez
- (15) Kevin Gutiérrez
- (10) Alan Lescano
- (8) Hernán López Muñoz
- (11) Nicolás Oroz
- (27) Tomás Molina
- (9) Gastón Verón
Suplentes
- (50) Diego Rodríguez
- (26) Claudio Bravo
- (13) Santino Gianini
- (35) Alan Alcaraz
- (5) Facundo Carrizo
- (21) Gabriel Florentín
- (37) Thiago Gómez
- (29) Emiliano Viveros
- (19) Matías Giménez
- (48) Facundo Jainikoski
- (7) Iván Morales
- (47) Diego Porcel
Entrenador: Nicolás Diez
Formación confirmada de Racing Club
Titulares
- (25) Facundo Cambeses
- (4) Ezequiel Cannavó
- (3) Marco Di Césare
- (19) Ignacio Rodríguez
- (6) Marcos Rojo
- (5) Matías Kranevitter
- (10) Matko Miljevic
- (16) Ulises Ortegoza
- (46) Alejandro Tello
- (32) Lautaro Díaz
- (9) Adrián Martínez
Suplentes
- (30) Matías Tagliamonte
- (43) Gonzalo Escudero
- (18) Luis Espino
- (23) Nazareno Colombo
- (34) Tobías Rubio
- (15) Gastón Martirena
- (37) Santino Aguirre
- (17) Tomás Conechny
- (28) Santiago Solari
- (22) Elías Torres
Entrenador: Juan Pablo Vojvoda
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Racing Club?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Racing Club por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Racing Club en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Argentinos Juniors vs. Racing Club:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Argentinos Juniors y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.