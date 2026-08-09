Gimnasia 2 - 0 Barracas Central: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Gimnasia y Barracas Central por Torneo Clausura 2026.

94´ Saque de arco para Gimnasia

Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.

93´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!

Disparo de Tomás Porra y el remate se va afuera.

93´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Manuel Duarte fue bloqueado por Pedro Silva Torrejón.