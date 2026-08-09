Gimnasia 2 - 0 Barracas Central: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Gimnasia 2 - 0 Barracas Central.
Gimnasia vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Gimnasia y Barracas Central por Torneo Clausura 2026.
94´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
93´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Tomás Porra y el remate se va afuera.
93´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Manuel Duarte fue bloqueado por Pedro Silva Torrejón.
91´ Gooool de Gimnasia
Franco Torres marca para Gimnasia.
91´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
91´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Manuel Panaro y el remate se va afuera.
90´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Torres fue bloqueado por Tomás Porra.
89´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
88´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Lucas Gamba y el remate se va afuera.
87´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
87´ Cambio en Barracas Central
Entra Juan Barbieri y sale Rodrigo Insúa.
87´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Alexis Steimbach y el remate se va afuera.
86´ Fuera de juego en Barracas Central
Posición adelantada de Manuel Duarte.
84´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
84´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Gonzalo Maroni y el remate se va afuera.
83´ Cambio en Gimnasia
Entra Bautista Barros Schelotto y sale Ignacio Fernández.
83´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
82´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mateo Seoane fue bloqueado por Marcelo Miño.
82´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Augusto Max.
82´ Tarjeta amarilla para Barracas Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Maroni.
80´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Tomás Porra y el remate se va afuera.
78´ Cambio en Gimnasia
Entra Franco Torres y sale Agustín Auzmendi.
78´ Cambio en Gimnasia
Entra Manuel Panaro y sale Agustín Colazo.
78´ Fuera de juego en Gimnasia
Posición adelantada de Agustín Colazo.
74´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
73´ Cambio en Gimnasia
Entra Lucas Janson y sale Nicolás Barros Schelotto.
73´ Cambio en Gimnasia
Entra Mateo Seoane y sale Ignacio Miramón.
73´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Facundo Bruera y el remate se va afuera.
72´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Barros Schelotto fue bloqueado por Marcelo Miño.
71´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Kevin Jappert.
71´ Cambio en Barracas Central
Entra Lucas Gamba y sale Iván Tapia.
71´ Cambio en Barracas Central
Entra Manuel Duarte y sale Rafael Barrios.
69´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Kevin Jappert.
68´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Alexis Steimbach y el remate se va afuera.
65´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Iván Tapia fue bloqueado por Augusto Max.
63´ Tarjeta amarilla para Barracas Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Porra.
62´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Pedro Silva Torrejón y el remate se va afuera.
62´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Barros Schelotto.
61´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
60´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Fernández fue bloqueado por Nicolás Capraro.
59´ Cambio en Barracas Central
Entra Gonzalo Maroni y sale Jhonatan Candia.
53´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexis Steimbach.
52´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Auzmendi fue bloqueado por Marcelo Miño.
51´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
45´ Goool de Gimnasia
¡Testazo letal! Agustín Colazo anota para Gimnasia tras conectar un cabezazo.
45´ Cambio en Barracas Central
Entra Nicolás Capraro y sale Yonatthan Rak.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Juan Carmelo Zerillo!
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Juan Carmelo Zerillo! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
45´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
44´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Iván Tapia y el remate se va afuera.
43´ Fuera de juego en Barracas Central
Posición adelantada de Tomás Porra.
40´ Tarjeta amarilla para Barracas Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Rafael Barrios.
39´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
39´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Jhonatan Candia y el remate se va afuera.
38´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Fernández fue bloqueado por Kevin Jappert.
36´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
34´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
32´ Tarjeta amarilla para Gimnasia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Miramón.
32´ ¡Tiro desviado de Barracas Central!
Disparo de Jhonatan Candia y el remate se va afuera.
32´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Iván Tapia fue bloqueado por Nelson Insfrán.
31´ Fuera de juego en Barracas Central
Posición adelantada de Facundo Bruera.
21´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Colazo fue bloqueado por Kevin Jappert.
26´ Tarjeta amarilla para Barracas Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Dardo Miloc.
23´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kevin Jappert fue bloqueado por Nelson Insfrán.
23´ Córner para Barracas Central
Ejecuta el tiro de esquina Tomás Porra.
22´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
21´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Auzmendi fue bloqueado por Rodrigo Insúa.
19´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Yonatthan Rak.
15´ Fuera de juego en Gimnasia
Posición adelantada de Agustín Colazo.
13´ ¡Barracas Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Bruera fue bloqueado por Enzo Martínez.
3´ Fuera de juego en Gimnasia
Posición adelantada de Agustín Colazo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Juan Carmelo Zerillo, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Gimnasia y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Lamolina.
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (35) Juan Cruz Cortazzo
- (21) Enzo Martínez
- (24) Pedro Silva Torrejón
- (25) Alexis Steimbach
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (19) Agustín Colazo
- (8) Ignacio Fernández
- (16) Augusto Max
- (5) Ignacio Miramón
- (29) Agustín Auzmendi
Suplentes
- (15) Harlen Castillo
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (36) Lucas Lamella
- (37) Jeremías Langa
- (43) Mariano Ojeda
- (33) Pablo Aguiar
- (18) Mateo Seoane
- (42) Santiago Villarreal
- (9) Maximiliano Zalazar
- (17) Lucas Janson
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
Entrenador: Ariel Pereyra
Formación confirmada de Barracas Central
Titulares
- (30) Marcelo Miño
- (13) Rafael Barrios
- (31) Nicolás Demartini
- (6) Rodrigo Insúa
- (14) Kevin Jappert
- (15) Yonatthan Rak
- (5) Dardo Miloc
- (8) Tomás Porra
- (10) Iván Tapia
- (77) Facundo Bruera
- (20) Jhonatan Candia
Suplentes
- (1) Juan Espínola
- (37) Gastón Campi
- (2) Nicolás Capraro
- (17) Elías Pereyra
- (32) Fernando Tobio
- (28) Rodrigo Bogarín
- (18) Manuel Duarte
- (16) Iván Guaraz
- (33) Gonzalo Maroni
- (79) Maximiliano Puig
- (7) Juan Barbieri
- (21) Lucas Gamba
Entrenador: Damián Ayude
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Gimnasia y Barracas Central?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a Barracas Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Gimnasia vs. Barracas Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Gimnasia y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.