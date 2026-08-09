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Con un doblete de Jordy Caicedo, Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Fue 2-0 en el Pedro Bidegain gracias a los goles del delantero ecuatoriano. El arquero Orlando Gill se fue expulsado por pegarle un cabezazo a Lucas Blondel.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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San Lorenzo-Huracán.
San Lorenzo-Huracán. Foto: X @SanLorenzo
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Huracán le ganó el clásico porteño a San Lorenzo por 2 a 0 gracias a los goles de Jordy Caicedo por la fecha 4 del Torneo Clausura. Además, el arquero del “Ciclón”, Orlando Gill, se fue expulsado por pegarle un cabezazo a Lucas Blondel.

San Lorenzo vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

100´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre San Lorenzo y Huracán por Torneo Clausura 2026.

98´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Teo Rodríguez Pagano fue bloqueado por Hernán Galíndez.

98´ Córner para San Lorenzo

Ejecuta el tiro de esquina Juan Rattalino.

97´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Cuello fue bloqueado por Hernán Galíndez.

95´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

94´ Saque de arco para Huracán

Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.

93´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Rodrigo Auzmendi y el remate se va afuera.

92´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

91´ Saque de arco para Huracán

Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.

89´ Fuera de juego en San Lorenzo

Posición adelantada de Rodrigo Auzmendi.

89´ Cambio en Huracán

Entra Óscar Romero y sale Oscar Cortés.

87´ Fuera de juego en San Lorenzo

Posición adelantada de Danilo Arboleda.

87´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Auzmendi fue bloqueado por Lucas Carrizo.

86´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

84´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Cuello fue bloqueado por Hernán Galíndez.

83´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

83´ ¡Tiro desviado de Huracán!

Disparo de Lucas Blondel y el remate se va afuera.

83´ Córner para Huracán

Ejecuta el tiro de esquina Leonardo Gil.

82´ ¡Huracán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Francisco Bisanz fue bloqueado por José Devecchi.

81´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

80´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

79´ Saque de arco para Huracán

Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.

77´ Cambio en Huracán

Entra y sale .

77´ Cambio en Huracán

Entra Lautaro Mora y sale .

77´ Tarjeta amarilla para Huracán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Pussetto.

75´ ¡Huracán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Francisco Bisanz fue bloqueado por José Devecchi.

74´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

74´ Tiro en el palo de Huracán

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Juan Francisco Bisanz pega en el palo.

73´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Tripichio fue bloqueado por Hernán Galíndez.

65´ Cambio en Huracán

Entra Ignacio Pussetto y sale Jordy Caicedo.

63´ Cambio en San Lorenzo

Entra José Devecchi y sale Nicolás Blanco.

61´ Roja directa para San Lorenzo

¡A las duchas! El jugador de San Lorenzo Orlando Gill es expulsado del partido.

58´ Tarjeta amarilla para Huracán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jordy Caicedo.

57´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Orlando Gill.

56´ Gooool de Huracán

Jordy Caicedo marca para Huracán con asistencia de Facundo Kalinger.

52´ Cambio en San Lorenzo

Entra Gustavo Del Prete y sale Facundo Gulli.

52´ Cambio en San Lorenzo

Entra Juan Rattalino y sale Martín Río.

48´ Córner para Huracán

Ejecuta el tiro de esquina Leonardo Gil.

45´ Cambio en San Lorenzo

Entra Teo Rodríguez Pagano y sale Mathías De Ritis.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Pedro Bidegain!

Resumen estadístico del primer tiempo.

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Pedro Bidegain! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Gooool de Huracán

Jordy Caicedo marca para Huracán.

46´ ¡Huracán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Francisco Bisanz fue bloqueado por Orlando Gill.

46´ ¡Huracán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Blondel fue bloqueado por Orlando Gill.

45´ ¡Huracán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Francisco Bisanz fue bloqueado por Orlando Gill.

42´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

41´ ¡Tiro desviado de Huracán!

Disparo de Juan Francisco Bisanz y el remate se va afuera.

39´ Córner para San Lorenzo

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Gulli.

39´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

38´ ¡Tiro desviado de Huracán!

Disparo de Lucas Blondel y el remate se va afuera.

37´ Saque de arco para Huracán

Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.

30´ ¡Huracán se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Oscar Cortés fue bloqueado por Emiliano Amor.

28´ Córner para Huracán

Ejecuta el tiro de esquina Leonardo Gil.

22´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

20´ Tarjeta amarilla para Huracán

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Carrizo.

17´ Fuera de juego en San Lorenzo

Posición adelantada de Rodrigo Auzmendi.

8´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego Orlando Gill.

8´ ¡Tiro desviado de Huracán!

Disparo de Facundo Kalinger y el remate se va afuera.

8´ Córner para Huracán

Ejecuta el tiro de esquina Leonardo Gil.

3´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Auzmendi fue bloqueado por Hernán Galíndez.

1´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Mathías De Ritis.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de San Lorenzo y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de San Lorenzo

Titulares

  • (12) Orlando Gill
  • (19) Emiliano Amor
  • (2) Danilo Arboleda
  • (54) Nicolás Blanco
  • (35) Alejo Cordoba
  • (6) Mathías De Ritis
  • (10) Facundo Gulli
  • (27) Martín Río
  • (24) Nicolás Tripichio
  • (29) Rodrigo Auzmendi
  • (9) Alexis Cuello

Suplentes

  • (25) José Devecchi
  • (16) Guzmán Corujo
  • (42) Franco Lorenzón
  • (3) Teo Rodríguez Pagano
  • (15) Mauricio Cardillo
  • (5) Ignacio Perruzzi
  • (13) Juan Rattalino
  • (22) Juan Pablo Álvarez
  • (21) Gustavo Del Prete
  • (18) Diego Herazo
  • (14) Agustín Ladstatter
  • (11) Matías Reali

Entrenador: Néstor Gorosito

Formación confirmada de Huracán

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (2) Lucas Blondel
  • (3) Lucas Carrizo
  • (21) Hugo Nervo
  • (35) Máximo Palazzo
  • () Rodrigo Fernández Cedrés
  • (8) Leonardo Gil
  • (24) Facundo Kalinger
  • (17) Juan Francisco Bisanz
  • (9) Jordy Caicedo
  • (7) Oscar Cortés

Suplentes

    Entrenador: Diego Martínez

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Huracán?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: ESPN Premium, TNT Sports Premium se encargan de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    San LorenzoHuracán CAHTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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