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Netanyahu rechaza la hoja de ruta prevista en el plan de Trump para Gaza: “Las Fuerzas de Defensa de Israel no se retirarán hasta que Hamás se desarme”

El primer ministro israelí dijo que sus aliados estadounidenses tienen algunas “ideas inaceptables” a las que deben “oponerse” aunque reconoció estar dialogando con ellos.

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: via REUTERS
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, y reiteró que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se retirarán hasta que Hamás se desarme. Y cuando digo desarmar a Hamás, me refiero a todas sus armas: las pesadas, las menos pesadas, todas. Hablamos de un desarme real, no de uno ficticio”, sentenció Netanyahu en un vídeo mensaje enviado por su Oficina al inicio de la reunión de su gabinete.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

Además, Netanyahu añadió que sus aliados estadounidenses tienen algunas “ideas inaceptables” para Israel a las que deben “oponerse”, y dijo estar dialogando con ellos.

Pero tras el anuncio de Trump del plan de 15 puntos el pasado 30 de julio, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que el presidente quedaría “muy, muy decepcionado” si Israel no cumplía con su parte.

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“Mientras yo sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino, ni en Cisjordania ni en Gaza. Ni ‘Fatahistán’ ni ‘Hamastán’”, reiteró este domingo Netanyahu, que añadió al nombre de los partidos palestinos el sufijo persa -stán, empleado en países como Afganistán o Pakistán.

Una puñalada al acuerdo de “paz”

El jueves 30 de julio, Trump anunció que la Junta de Paz había alcanzado un pacto para el desarme total de Hamás y de otros grupos de la Franja, el cual calificó de un “acuerdo histórico” que permitiría avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego.

Este nuevo plan, basado en una hoja de ruta de 15 puntos, tenía como objetivo reactivar el plan inicial “de paz” de 20 puntos, y obligaba a Israel a comprometerse a lo firmado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), incluido el “cese de las operaciones militares” en Gaza.

Pero además del fin de los ataques israelíes contra la Franja -con más de 1.250 palestinos muertos desde entonces, pese al alto el fuego-, las tropas israelíes debían también replegarse al menos hasta el trazado original de la denominada ‘línea amarilla’, cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no más del 65 %, como hace ahora.

Aunque Hamás sí aceptó de forma oficial el plan de 15 puntos, los líderes islamistas condicionaron su desarme a una retirada israelí completa de la Franja, y advirtieron que si Israel no cumplía con lo acordado, ellos tampoco lo harían.

Este nuevo acuerdo se basaba en una implementación gradual y recíproca, como declaró el presidente Trump, pero el pasado 3 de agosto, tras reunirse con Netanyahu el representante de la Junta de Paz Nikolai Mladenov, esta entidad publicó en X que “contrariamente a informes inexactos (...) la retirada de las FDI más allá de la línea amarilla solo se llevará a cabo una vez que se complete el desarme” de Hamás.

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