Argentinos Juniors vs. Estudiantes (RC) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Argentinos Juniors vs Estudiantes RC por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Argentinos Juniors choca ante Estudiantes (RC), en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Mario Alberto Kempes ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:15, y tú no te lo puedes perder.