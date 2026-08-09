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El video del impresionante accidente en el TC2000: un piloto se despistó, chocó contra un muro y volcó

Tomás Fernández fue el protagonista de un momento de tensión en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Tomás Fernández se despistó, chocó contra un muro y volcó.
Tomás Fernández se despistó, chocó contra un muro y volcó. Foto: Captura
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Un impresionante accidente tuvo lugar en la final del TC2000 disputada este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay. Mientras corría por la sexta fecha de la temporada 2026, el piloto Tomás Fernández perdió el control de su SUV, se despistó y terminó chocando contra un paredón.

Fernández, que estaba a bordo de una Nissan Kicks, atravesó el césped del circuito y, tras el impacto contra el muro, su auto quedó volcado y visiblemente destrozado.

Luego del impresionante accidente, el piloto oriundo de San Jorge, Santa Fe, explicó lo ocurrido: “Como que pegó un latigazo el auto. Se me fue y cuando pisé el pasto me fui derecho contra el paredón”, señaló.

El video del impresionante accidente en el TC2000. Video: TyC Sports

Pese a la magnitud del golpe, Fernández pudo salir del vehículo por sus propios medios, aunque se lo observó muy dolorido. Más tarde, fue trasladado a una clínica para realizarle estudios y determinar el alcance de las lesiones. Además, su padre señaló que podría tener una costilla fisurada.

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Cómo salió la final del TC2000 en La Pampa

El piloto de Toyota Gabriel Ponce de León ganó una vibrante final del TC2000 en Toay y se quedó con la sexta fecha de la temporada después de protagonizar un notable avance desde la novena posición de partida.

Por su parte, el porteño Franco Vivian, con su Chevrolet, terminó segundo, tras presionarlo hasta los últimos metros, mientras que el oriundo de Junín, Franco Morillo (Chevrolet) completó el podio.

La competencia comenzó con varios incidentes, ya que Emiliano Stang tuvo una mala largada, quedó prácticamente detenido durante algunos segundos y perdió varias posiciones. En los primeros metros también se produjo un desparramo que dejó a varios autos fuera de pista y ensució el transcurso de la carrera.

Se quedó con la 6 fecha del TC2000
Ponce de León ganó en Toay. Foto: Captura

Poco después, Tomás Fernández protagonizó un fuerte accidente al impactar de lleno contra el paredón y su auto quedó seriamente dañado, por lo que la carrera fue neutralizada.

Tras el relanzamiento, Marcelo Ciarrocchi se adueñó de la punta, seguido por Ponce de León y Morillo. A quince minutos del final, Facundo Aldrighetti, autor de la pole position, marchaba sexto y Matías Rossi séptimo.

Poco después los comisarios deportivos abrieron una investigación por un posible arranque en falso de Ciarrocchi y finalmente le aplicaron una penalización de pase y siga por boxes.

La sanción cambió el desarrollo de la final: cuando Ciarrocchi ingresó a cumplirla, Ponce de León heredó la punta, con Vivian segundo y Morillo tercero.

AccidenteAutomovilismoTC2000
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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