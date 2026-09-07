Barracas Central vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Barracas Central y Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Claudio Chiqui Tapia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Barracas Central vs. Argentinos Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Barracas Central y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.