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Barracas Central vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Barracas Central y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Barracas vs Argentinos por el Torneo Clausura.
Barracas vs Argentinos por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Barracas Central y Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Claudio Chiqui Tapia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Barracas CentralArgentinos JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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