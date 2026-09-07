Buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana: ofrecen hospedaje, comida y 2 días libres en un hermoso destino de El Bolsón

Buscan voluntarios para trabajar 25 horas por semana en un viñedo de El Bolsón. Foto: Unsplash

Una propuesta que combina turismo, trabajo al aire libre y experiencia rural abrió una nueva convocatoria en la Patagonia argentina. Un viñedo ubicado en El Bolsón, provincia de Río Negro, busca voluntarios para colaborar en distintas tareas vinculadas a la producción vitivinícola y al desarrollo de una bodega en construcción, a cambio de alojamiento, comida y otros beneficios.

La iniciativa fue publicada en Worldpackers, una de las plataformas internacionales más utilizadas para intercambiar trabajo por hospedaje, y se presenta como una alternativa atractiva para quienes desean recorrer la Patagonia con un presupuesto reducido sin resignar comodidades básicas.

Qué tareas hay que realizar en el viñedo de El Bolsón

El proyecto contempla el mantenimiento de unas 300 plantas de vid que fueron dispuestas bajo un sistema de cultivo en espiral, una modalidad poco habitual en la región patagónica.

Los voluntarios deberán colaborar en distintas actividades relacionadas con el cuidado de los cultivos y la preparación del terreno destinado a una futura bodega. Entre las tareas previstas figuran:

Acondicionar el terreno donde se construirá la nueva bodega

Aplicar abono de corral

Limpiar los hoyos de cultivo

Realizar trabajos de jardinería básica

Repasar la poda y atar las plantas

Reponer ejemplares nuevos

El compromiso requerido es de 25 horas semanales, distribuidas de acuerdo con las necesidades del proyecto y lo acordado con el anfitrión.

El proyecto contempla el mantenimiento de unas 300 plantas de vid dispuestas bajo un sistema de cultivo en espiral. Foto: Unsplash

Beneficios del voluntariado: qué incluye la estadía y cuáles son las comodidades

A cambio de las horas de trabajo, la propuesta ofrece una serie de beneficios orientados a garantizar una estadía confortable en la Patagonia. Los voluntarios seleccionados recibirán:

Cena todos los días

Dos días libres por semana

Habitación privada

Internet de alta velocidad

Uso libre de lavandería

La iniciativa permite disfrutar del entorno natural de El Bolsón mientras se participa de un proyecto productivo en pleno crecimiento.

Requisitos para postularse: edad, idiomas y perfiles buscados

La convocatoria está dirigida a personas de entre 20 y 35 años que tengan conocimientos intermedios de español o inglés.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 20 y 35 años. No es necesario tener conocimiento vitivinícola. Foto: Unsplash

Según la publicación, pueden postularse viajeros individuales, parejas o grupos de dos amigos. No se requiere experiencia específica en vitivinicultura, aunque se valoran la predisposición para realizar trabajos manuales y el interés por las actividades al aire libre.

La propuesta busca perfiles flexibles y con ganas de integrarse a una experiencia comunitaria en un entorno rural.

Fechas y disponibilidad: cuándo se puede viajar a la Patagonia

La disponibilidad para este voluntariado se extiende desde septiembre hasta febrero, período que coincide con la temporada más favorable para disfrutar de las actividades al aire libre en la región andina de Río Negro.

La estadía sugerida es de una a tres semanas, aunque el tiempo de permanencia puede adaptarse en función de la disponibilidad de cada voluntario y las necesidades del proyecto.

La disponibilidad para este voluntariado se extiende de septiembre a febrero y la estadia es de una a tres semanas. Foto: Unsplash

Es importante tener en cuenta que el programa no cubre pasajes, seguro de viaje, transporte interno ni eventuales trámites migratorios, por lo que esos gastos deben ser asumidos por cada participante.

Cómo postularse en la plataforma Worldpackers

Las personas interesadas deben crear un perfil en Worldpackers y completar la información básica solicitada por la plataforma. Una vez registrado, el viajero puede enviar su solicitud directamente al anfitrión, identificado como Andrés Miguel. De acuerdo con la información publicada en el sitio, cuenta con una calificación de 4,5 puntos y reseñas positivas de experiencias anteriores.

Antes de concretar el viaje, se recomienda coordinar la fecha de llegada, la duración de la estadía y los detalles del traslado hasta la zona rural donde se desarrolla el proyecto, ya que el transporte local corre por cuenta de los voluntarios.

En los últimos años, este tipo de intercambios se multiplicó entre quienes buscan conocer la Patagonia de una manera diferente, reduciendo gastos de alojamiento y alimentación a cambio de colaborar en proyectos locales y sumar una experiencia laboral y cultural en contacto directo con la naturaleza.