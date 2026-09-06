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Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes principales

El encuentro tendrá lugar este lunes en Casa Rosada y servirá para analizar el impacto de los anuncios por el reclamo de soberanía y ajustar la estrategia legislativa.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Javier Milei reunirá al Gabinete en Casa Rosada.
Javier Milei reunirá al Gabinete en Casa Rosada. Foto: Cuenta de Twitter @FabianWaldman
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Javier Milei encabezará este lunes en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, en el inicio de una semana que estará marcada por el seguimiento de las medidas sobre la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa del oficialismo.

Este nuevo encuentro se consolida como parte de la dinámica de reuniones semanales impuesta por el presidente para evaluar la gestión por áreas y fijar prioridades políticas. Se tratará de la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas, tras los encuentros del 24 de agosto y el martes pasado.

Durante la reunión, los ministros repasarán los avances en torno al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados por Milei en cadena nacional el jueves.

Dichas medidas incluyeron el endurecimiento de sanciones para empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

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El presidente encabezará un nuevo encuentro en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

En el Gobierno evaluaron favorablemente el impacto inicial de los anuncios, tras el repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros en el proyecto Sea Lion que se desarrolla en las aguas que rodean al archipiélago.

Otro de los puntos centrales de la agenda será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La propuesta mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, lo que anticipa complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en relación con la obra pública y los recursos provinciales.

En el armado de la estrategia parlamentaria tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además del proyecto presupuestario, la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso iniciativas como la reforma electoral.

El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas

Las cámaras del Congreso aguardan la llegada de las iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional referidas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La normativa impulsada por el Ejecutivo no solo endurece las penas para las compañías que operen de forma irregular en el archipiélago, sino que extiende las prohibiciones a cualquier proveedor que colabore con ellas. De esta manera, los infractores quedarán inhabilitados para contratar tanto con el sector público como con el privado en territorio argentino, contemplando además herramientas como el juicio en ausencia.

Sesión en la Cámara de Diputados
El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas. Foto: Noticias Argentinas

El trasfondo radica en frenar la explotación petrolera offshore del proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. En esa línea, la senadora Patricia Bullrich respaldó la medida: “Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”.

El testeo legislativo inmediato se centrará en el DNU que amplió las partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa, clave para fondear la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y modernizar las capacidades de telecomunicaciones en el extremo sur.

El expediente ingresará en los próximos días a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, un cuerpo de 16 integrantes que comanda la senadora oficialista María Belén Monte de Oca. Gracias al respaldo de sus aliados, La Libertad Avanza abrocha una cómoda mayoría de 11 bancas frente a las cinco que retiene el peronismo.

Javier MileiGabineteGobierno
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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