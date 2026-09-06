Se abre esta semana el debate en el Senado sobre el BCRA, uno de los proyectos más sensibles para el gobierno: el punto que puede complicar la votación

Deudas Foto: Diario Hoy

La Libertad Avanza busca pisar el acelerador en el Senado y avanzar esta semana con el dictamen de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos más importantes del Gobierno de Javier Milei. Pero para conseguir su objetivo, la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, deberá sumar los votos de sus aliados.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados el 26 de agosto, comenzará a ser debatido este miércoles en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda, que presiden Goerling Lara y Agustín Monteverde.

Bullrich pretendía comenzar el tratamiento la semana pasada, pero Villarruel mantuvo durante varios días el texto en su despacho antes de enviarlo a las comisiones correspondientes.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Foto: NA

El verdadero desafío: conseguir los votos

Con el proyecto ya en comisiones, el oficialismo intentará ahora cerrar rápidamente un dictamen y llevarlo al recinto antes de fin de septiembre.

El bloque libertario cuenta con 21 senadores y necesita sumar al menos 16 voluntades para alcanzar el quórum. La estrategia oficial apunta a asegurarse primero el respaldo de sus aliados más previsibles: los tres senadores del PRO y los diez de la UCR.

Con esos apoyos, a Bullrich le quedarían por conseguir apenas tres votos adicionales.

Claves del proyecto

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada en Diputados por 144 votos contra 102, con nueve abstenciones, y constituye una de las iniciativas económicas que el Presidente busca convertir en un emblema de su gestión.

El proyecto establece como objetivo central del BCRA la preservación del valor de la moneda y busca impedir que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

La iniciativa también elimina funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas herramientas exceden la misión de una autoridad monetaria.

El punto que puede complicar la votación

La discusión más delicada podría aparecer en torno al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central.

El proyecto establece que el presidente y los directores del organismo deberán ser aprobados por ambas cámaras del Congreso mediante mayoría simple. Para removerlos, en cambio, se necesitarán dos tercios.

El cambio puede generar resistencia entre los senadores porque modifica el esquema actual de control sobre las autoridades del BCRA y le otorga al Congreso un papel más determinante en su designación y eventual desplazamiento.