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ANSES confirmó tres novedades para jubilados en septiembre 2026: aumento, bono y fechas de cobro

ANSES actualiza las jubilaciones en septiembre 2026 y mantiene el bono de $70.000. Consultá los montos y el calendario de pagos por DNI.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Pagos ANSES
Pagos ANSES Foto: ANSES
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Los jubilados y pensionados tendrán importantes cambios en septiembre de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, aplicará una actualización en los haberes previsionales, continuará con el pago del refuerzo extraordinario y pondrá en marcha un nuevo calendario de cobro organizado según la terminación del DNI.

Las modificaciones alcanzan a titulares de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones vinculadas con el haber mínimo. Por ese motivo, resulta fundamental conocer cuánto se cobrará, quiénes podrán acceder al bono y en qué fecha estará disponible el dinero.

A continuación, todos los detalles sobre las tres novedades que impactarán en los ingresos de los beneficiarios durante septiembre.

Primera novedad: cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en septiembre

Los haberes previsionales recibirán en septiembre de 2026 un incremento del 2,11%. La actualización se encuentra relacionada con la variación de precios utilizada para calcular la movilidad mensual de las prestaciones.

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Con esta suba, la jubilación mínima pasaría de $419.775,93 a $428.591,22. En términos nominales, representa una mejora aproximada de $8.815 para aquellos beneficiarios que perciben el ingreso previsional más bajo.

Oficinas de ANSES
ANSES cobros Foto: ANSES

Por su parte, el haber máximo se incrementaría desde $2.824.694,49 hasta un monto cercano a $2.884.013,08. Estos valores pueden resultar relevantes no solamente para los jubilados, sino también para quienes cobran pensiones u otras prestaciones que se calculan tomando como referencia el haber mínimo.

El porcentaje de aumento también impactaría sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida como PUAM, y las Pensiones No Contributivas. El importe final de cada beneficiario dependerá del tipo de prestación y de los complementos que resulten aplicables en su caso particular.

Segunda novedad: qué pasará con el bono de $70.000

Una de las noticias más esperadas por los jubilados está relacionada con la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000.

De acuerdo con la información disponible, el refuerzo seguirá vigente durante septiembre. El monto completo estará destinado a quienes cobran el haber mínimo, mientras que los titulares con ingresos superiores podrían recibir un pago proporcional hasta llegar al límite establecido.

ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026
ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026 Foto: ANSES

Al sumar la jubilación mínima estimada de $428.591,22 y el bono de $70.000, un beneficiario podría alcanzar un ingreso total de $498.591,22 en septiembre de 2026.

Es importante tener en cuenta que el bono no modifica el haber jubilatorio de manera permanente. Se trata de un refuerzo complementario que se agrega al pago mensual cuando el beneficiario cumple con las condiciones correspondientes.

Quienes cobren más que la mínima deberán revisar la liquidación, ya que el importe del refuerzo puede ser inferior a $70.000. En estos casos, ANSES aplicaría un esquema proporcional para completar el ingreso hasta el tope definido para el mes.

Tercera novedad: calendario de pagos de ANSES para septiembre 2026

El cronograma de septiembre se organizará, como es habitual, de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes dentro del primer grupo comenzarán a cobrar el martes 8 de septiembre. Los pagos continuarán de manera escalonada hasta el lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes reciben un ingreso superior al mínimo, el cronograma comenzará el martes 22 y finalizará el lunes 28 de septiembre:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas también tendrán un cronograma determinado por el último número del documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

La fecha individual puede consultarse desde Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También es conveniente verificar el recibo de haberes para comprobar el aumento, el bono y cualquier otro concepto incluido en la liquidación.

Cómo consultar el recibo de jubilación en Mi ANSES

Para revisar el detalle del pago, el beneficiario puede seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial de ANSES.
  2. Seleccionar la opción Mi ANSES.
  3. Escribir el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  4. Acceder a la sección de jubilaciones o pensiones.
  5. Consultar el recibo de haberes y la fecha de cobro.

Antes de realizar un trámite, se recomienda verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados. ANSES dispone de servicios específicos para jubilados y pensionados, como consultas, reclamos de liquidaciones, cambios de banco y otras gestiones previsionales.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en septiembre 2026

En síntesis, un jubilado que perciba el haber mínimo podría recibir:

  • Haber mensual estimado: $428.591,22.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total estimado: $498.591,22.

El importe puede variar si el titular recibe otros conceptos, descuentos, retroactivos o complementos. Por esa razón, la cifra definitiva deberá comprobarse en el recibo correspondiente.

Septiembre llega así con tres novedades centrales para jubilados y pensionados de ANSES: aumento, continuidad del bono y nuevas fechas de pago. Revisar el calendario y la liquidación permitirá conocer el monto exacto y detectar rápidamente cualquier diferencia.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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