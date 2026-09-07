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La casa natal del prócer argentino que construyó su propia madre, sobrevivió al terremoto de 1944 y hoy es un museo sorprendente

Construida por Paula Albarracín con el fruto de su trabajo, la Casa Natal de Sarmiento resistió el devastador terremoto de 1944 y hoy funciona como un sorprendente museo que conserva la intimidad y el legado del prócer argentino.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El inmueble sobrevivió al terrible terromoto de 1944
El inmueble sobrevivió al terrible terromoto de 1944 Foto: Instagram @casanataldesarmiento
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En el corazón de San Juan se conserva una vivienda colonial que parece haber desafiado al tiempo. Fue construida por Paula Albarracín con el dinero que ganaba trabajando en su telar, vio crecer a Domingo Faustino Sarmiento y logró resistir el devastador terremoto de 1944. Actualmente, es un museo sorprendente que permite conocer el costado más íntimo del expresidente argentino.

Su fachada blanca puede pasar inadvertida entre los edificios modernos de la capital sanjuanina. Sin embargo, detrás de sus antiguos muros se esconde una historia atravesada por el esfuerzo familiar, la educación, la política y una de las mayores tragedias naturales de la Argentina.

La Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Sarmiento Sur 21, no es solamente el lugar donde nació un prócer. También representa el sacrificio de una mujer que consiguió levantar su propio hogar a comienzos del siglo XIX.

Paula Albarracín construyó la casa gracias a su telar

La historia comenzó en 1801, cuando Paula Albarracín heredó un terreno en El Carrascal, uno de los barrios más humildes de la antigua ciudad de San Juan. Allí empezó a construir una pequeña vivienda con muros de adobe, techos de barro, cañas y rollizos de álamo.

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Doña Paula junto con una de las hermanas de Sarmiento
Doña Paula junto con una de las hermanas de Sarmiento

Doña Paula obtenía los recursos necesarios trabajando durante extensas jornadas en un telar instalado bajo una higuera. Vendía mantas, prendas y diferentes tejidos para sostener a su familia y continuar la construcción.

En sus primeros años, la casa tenía solamente una habitación dividida en dos ambientes y un patio. Con el crecimiento de la familia se incorporaron nuevos espacios, hasta alcanzar nueve habitaciones principales y tres dependencias de servicio.

La infancia de Sarmiento bajo una histórica higuera

Domingo Faustino Sarmiento nació allí el 15 de febrero de 1811. El patio, el telar materno y la higuera formaron parte esencial de su infancia y fueron recordados posteriormente en su libro autobiográfico Recuerdos de provincia.

Según los relatos históricos, Sarmiento y sus hermanas estudiaban debajo del árbol mientras Paula trabajaba. Esa escena familiar quedó unida para siempre a la figura del sanjuanino y a su defensa de la educación como herramienta de transformación social.

Casa natal de Sarmiento
La Casa Natal de Sarmiento fue construida por su madre Foto: Argentina.gob.ar

A lo largo de su vida, Sarmiento fue maestro, periodista, escritor, militar, gobernador de San Juan y presidente de la Nación entre 1868 y 1874. También atravesó períodos de exilio en Chile y recorrió distintos países para conocer nuevos sistemas educativos.

Durante su presidencia impulsó la expansión de la enseñanza pública y la creación de cientos de escuelas. Además, promovió instituciones como el Colegio Militar, el Liceo Naval, el Observatorio Astronómico y la Academia Nacional de Ciencias.

La casa que logró resistir el terremoto de San Juan

El 15 de enero de 1944, un violento terremoto destruyó gran parte de la ciudad de San Juan. La vivienda sufrió daños importantes, pero la habitación original levantada por Paula Albarracín consiguió permanecer en pie.

Casa natal de Sarmiento
Funciona como el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmient Foto: Argentina.gob.ar

La propiedad se convirtió así en una de las pocas construcciones coloniales que sobrevivieron en el microcentro sanjuanino. Todavía conserva paredes de adobe y tapia, además de sectores con techos elaborados con caña, madera y barro.

Otro detalle sorprendente se encuentra en sus pisos. Parte de los materiales utilizados pertenecieron a los muros de la antigua Catedral de San Juan, que quedó destruida durante el terremoto.

Qué se puede encontrar dentro del museo

Actualmente, la casa funciona como el Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. Su colección permite reconstruir la vida cotidiana de la familia y conocer diferentes etapas de la trayectoria del expresidente.

Uno de sus objetos más valiosos es el telar original de Doña Paula. En el patio también crece un retoño de la famosa higuera bajo la cual trabajaba mientras sus hijos estudiaban.

Domingo Sarmiento Foto: Archivo

El recorrido incluye muebles, utensilios domésticos, fotografías, retratos, vajilla y documentos. Además, se exhiben objetos asociados con la actividad política y educativa de Sarmiento, como un escritorio utilizado durante su gobernación, reproducciones del periódico El Zonda y antiguos bancos escolares fabricados en Estados Unidos.

El primer Monumento Histórico Nacional de la Argentina

En 1910, la Casa Natal de Sarmiento se convirtió en el primer inmueble argentino declarado Monumento Histórico Nacional. Un año más tarde fue adquirido por el Estado para transformarlo en museo y biblioteca.

Casa natal de Sarmiento
En 1910, la Casa Natal de Sarmiento se convirtió en el primer inmueble argentino declarado Monumento Histórico Nacional Foto: Argentina.gob.ar

Más de dos siglos después de su construcción, continúa recibiendo a turistas, docentes y estudiantes. Su importancia no radica únicamente en haber sido la cuna de un presidente, sino también en conservar el legado de Paula Albarracín, la mujer que convirtió el esfuerzo de su telar en paredes capaces de resistir el paso del tiempo y un terremoto devastador.

Entre habitaciones de adobe, objetos familiares y una higuera cargada de simbolismo, el museo ofrece una mirada diferente sobre Sarmiento: la del niño que aprendió sus primeras letras en una casa humilde y terminó convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia argentina.

HistoriaDomingo Faustino SarmientoCasa
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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