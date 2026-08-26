Papa León XIV en Argentina: la agenda que prepara, los lugares que visitará y el posible acto masivo en River

La visita que el papa León XIV tiene planeada hacer en Argentina. Foto: via REUTERS

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya comienza a tomar forma. El pontífice tiene previsto llegar al país entre el 8 y el 11 de noviembre, con la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires como base de su estadía. Aunque el itinerario todavía no está cerrado, ya fueron definidas algunas de las principales ciudades que recorrerá y se analizan encuentros con distintos sectores de la sociedad.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, se reunió con León XIV en el Vaticano y adelantó detalles sobre la organización de la gira, que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV estará en noviembre en Argentina. Foto: EFE.

León XIV estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján

Según explicó Scheining, el esquema preliminar establece que el Papa permanecerá el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, viajará a Córdoba el martes 10 y finalizará su recorrido en Luján el miércoles 11.

Durante toda la visita, la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires funcionará como su lugar de alojamiento y descanso. Sin embargo, todavía resta definir buena parte de los horarios, traslados y medidas de seguridad.

Una misión enviada por el Vaticano llegó esta semana a la Argentina para avanzar en la definición del itinerario y coordinar el operativo de seguridad junto con las autoridades locales. “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján”, explicó Scheining en declaraciones a Radio Mitre.

El Papa podría visitar una cárcel y reunirse con jóvenes

Entre las actividades que se encuentran bajo análisis aparece un posible encuentro de León XIV con personas privadas de su libertad. Una de las alternativas mencionadas es la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Consultado sobre esa posibilidad, Scheining respondió que “es posible”, aunque aclaró que todavía no existe una confirmación definitiva.

El Papa podría visitar a presos en la cárcel de Villa Devoto. Foto: Wikipedia.

La agenda también contempla encuentros con religiosos, seminaristas, personas con discapacidad y jóvenes, además de otras actividades pastorales e institucionales que serán definidas durante los próximos días. El objetivo es que la visita tenga un fuerte componente pastoral y permita al pontífice mantener contacto con distintos sectores de la sociedad argentina.

¿León XIV dará un acto masivo en River?

Uno de los eventos que genera mayor expectativa es la posibilidad de realizar un acto masivo con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate.

El estadio aparece entre las alternativas para albergar una de las principales actividades públicas de la visita, aunque todavía no fue confirmado oficialmente.

Scheining consideró que la cancha de River es “un lugar muy interesante para un encuentro”, pero señaló que existe una dificultad vinculada con su capacidad.

El estadio Monumental podría albergar un encuentro con el papa León XIV. Foto: Airbnb

El arzobispo explicó que la organización busca evitar restricciones en la convocatoria debido a la importancia que podría alcanzar el encuentro. El Monumental tiene una capacidad aproximada de 85.000 espectadores, pero la Iglesia pretende evaluar opciones que permitan una participación todavía mayor.

Por ese motivo, la sede definitiva del eventual acto todavía permanece en análisis.

La conducción del Episcopado se reunirá con el Papa

Mientras continúa la preparación del viaje, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV en Roma el jueves 27 de agosto.

El encuentro tendrá carácter institucional y permitirá avanzar en la coordinación de la visita papal, prevista para noviembre.

Scheining, quien mantuvo su primer encuentro personal con León XIV, describió al pontífice como un hombre “muy agradable”, sereno y atento, y destacó el carácter fraterno de la conversación que mantuvieron sobre la Argentina y la Iglesia.

La gira del Papa por la región no se limitará a la Argentina. Antes de llegar al país visitará Uruguay y posteriormente viajará a Perú, en el marco de un recorrido por Sudamérica que tendrá como uno de sus principales puntos la esperada visita a la Argentina.