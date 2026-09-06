River Plate vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

River Plate vs Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
28´ Tarjeta amarilla para Independiente Riv. (M)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alex Arce.
26´ Penal para River Plate
El árbitro marca falta de Leonard Costa y cobra la pena máxima a favor de River Plate
23´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
15´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
13´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Nicolás Otamendi y el remate se va afuera.
12´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Nicolás Bolcato.
9´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tobías Andrada fue bloqueado por Nicolás Bolcato.
7´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)
Posición adelantada de Matías Fernandez.
6´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alex Arce fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta.
6´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alex Arce fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta.
3´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Monumental, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de River Plate y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Ramírez.
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (21) Marcos Acuña
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (29) Gonzalo Montiel
- (30) Nicolás Otamendi
- (23) Thiago Almada
- (50) Tobías Andrada
- (26) Tomás Galván
- (15) Fausto Vera
- (10) Ángel Correa
- (9) Sebastián Driussi
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (20) Giovanni González
- (43) Valentín Lucero
- (3) Francisco Ortega
- (2) Tobías Ramírez Cardozo
- (13) Lautaro Rivero
- (8) Mauro Arambarri
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (44) Lucas Silva
- (18) Lucas Beltrán
- (19) Rafael Santos Borré
Entrenador: Leonardo Ponzio
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (30) Nicolás Bolcato
- (2) Leonard Costa
- (3) Juan Manuel Elordi
- (13) Alejo Osella
- (40) Iván Villalba
- (5) Tomas Bottari
- (10) Matías Fernandez
- (25) José Florentín
- (11) Gonzalo Ríos
- (9) Alex Arce
- (43) Fabrizio Sartori
Suplentes
- (21) Emmanuel Gómez Riga
- (36) Ezequiel Bonifacio
- (28) Alex Vigo
- (8) Leonel Bucca
- (27) Diego Crego
- (34) Stefano Moreyra
- (77) Luis Sequeira
- (32) Kevin Vasquez
- (19) Rodrigo Atencio
- (23) Luis Diaz
- (7) Victorio Ramis
- (45) Luciano Sábato
Entrenador: Alfredo Berti
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de River Plate y Independiente Riv. (M)?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Independiente Riv. (M) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
River Plate vs. Independiente Riv. (M):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre River Plate y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.