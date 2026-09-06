Racing Club vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Racing Club vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
45´ Cambio en Racing Club
Entra Duván Vergara y sale Tomás Conechny.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Presidente Perón!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Presidente Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
45´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Marcos Rojo y el remate se va afuera.
45´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
44´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Marcos Rojo y el remate se va afuera.
44´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Gastón Lodico.
39´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
38´ ¡Tiro desviado de Racing Club!
Disparo de Matías Zaracho y el remate se va afuera.
37´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Conechny fue bloqueado por Luis Ingolotti.
37´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Zaracho fue bloqueado por Clever Ferreira.
35´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Di Plácido fue bloqueado por Marcos Rojo.
34´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Nicola fue bloqueado por Matías Pérez.
30´ Fuera de juego en Racing Club
Posición adelantada de Tomás Conechny.
29´ Cambio en Racing Club
Entra Gastón Lodico y sale Ulises Ortegoza.
29´ Cambio en Racing Club
Entra Matías Zaracho y sale Matko Miljevic.
28´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
28´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!
Disparo de Ignacio Galván y el remate se va afuera.
27´ Tarjeta amarilla para Atlético Tucumán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leonel Di Plácido.
26´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Franco Nicola.
26´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luciano Vallejo fue bloqueado por Marcos Rojo.
26´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Franco Nicola.
25´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Díaz fue bloqueado por Facundo Cambeses.
25´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Laméndola fue bloqueado por Facundo Cambeses.
23´ Gooool de Atlético Tucumán
Lautaro Godoy marca para Atlético Tucumán con asistencia de Nicolás Laméndola.
18´ Córner para Racing Club
Ejecuta el tiro de esquina Matko Miljevic.
16´ Fuera de juego en Atlético Tucumán
Posición adelantada de Leandro Díaz.
13´ Penal errado
El arquero contiene el lanzamiento penal ejecutado por Leandro Díaz
9´ Penal para Atlético Tucumán
El árbitro marca falta de Ulises Ortegoza y cobra la pena máxima a favor de Atlético Tucumán
8´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matko Miljevic fue bloqueado por Leandro Díaz.
4´ Saque de arco para Racing Club
Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.
4´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!
Disparo de Lautaro Godoy y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Presidente Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Racing Club y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.
Formación confirmada de Racing Club
Titulares
- (25) Facundo Cambeses
- (4) Ezequiel Cannavó
- (2) Matías Pérez
- (19) Ignacio Rodríguez
- (6) Marcos Rojo
- (10) Matko Miljevic
- (16) Ulises Ortegoza
- (33) Leonel Pérez
- (17) Tomás Conechny
- (32) Lautaro Díaz
- (9) Adrián Martínez
Suplentes
Entrenador: Juan Pablo Vojvoda
Formación confirmada de Atlético Tucumán
Titulares
- (1) Luis Ingolotti
- (24) Leonel Di Plácido
- (26) Clever Ferreira
- (21) Ignacio Galván
- (36) Luciano Vallejo
- (31) Lautaro Godoy
- (23) Nicolás Laméndola
- (10) Franco Nicola
- (11) Renzo Tesuri
- (19) Leonel Vega
- (9) Leandro Díaz
Suplentes
Entrenador: Julio César Falcioni
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Racing Club y Atlético Tucumán?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Racing Club vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Racing Club recibe a Atlético Tucumán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Racing Club vs. Atlético Tucumán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Racing Club y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.