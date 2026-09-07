Santa Fe vs. Vasco da Gama: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 08/09/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.
¿Por dónde ver en vivo Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Santa Fe y Vasco da Gama se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Darío, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.