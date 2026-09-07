Santa Fe vs. Vasco da Gama: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Santa Fe y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 08/09/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.

¿Por dónde ver en vivo Santa Fe vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Santa Fe y Vasco da Gama se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.