Histórico: Rusia y Corea del Norte inauguraron su primer puente carretero y fortalecen una alianza estratégica sin precedentes

Rusia y Corea del Norte inauguraron su primer puente carretero. Foto: Reuters (Oleg Kozhemyako)

Rusia y Corea del Norte inauguraron este lunes una obra que marca un hito en la relación bilateral: el primer puente carretero que conecta directamente a ambos países. La infraestructura une las dos orillas del río Tumánnaya y representa un nuevo paso en el acercamiento político, estratégico y económico entre Moscú y Pionyang.

La ceremonia contó con la participación del primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, quien calificó la inauguración como un acontecimiento “histórico” y destacó su importancia para el desarrollo logístico del Lejano Oriente ruso.

Cómo es el nuevo puente que une a Rusia y Corea del Norte

La estructura cuenta con poco más de un kilómetro de longitud. Del lado ruso tiene 424 metros, mientras que en territorio norcoreano alcanza los 581 metros.

Rusia y Corea del Norte inauguraron su primer puente carretero. Video: REUTERS

El puente fue construido en la región rusa de Primorie, cuya capital es Vladivostok, y comenzó a levantarse en abril del año pasado tras recibir la aprobación de los presidentes Vladímir Putin y Kim Jong-un en 2024.

Según las autoridades rusas, la nueva conexión permitirá el paso de hasta 300 vehículos por día, mejorando significativamente la conectividad entre ambos países.

Qué impacto tendrá en el comercio y el turismo entre ambos países

Hasta ahora, Rusia y Corea del Norte solo contaban con una conexión terrestre ferroviaria a través del denominado Puente de la Amistad.

Con la nueva vía para automóviles y transporte por carretera, ambos gobiernos esperan incrementar el intercambio comercial, facilitar el movimiento de personas y potenciar el turismo en una frontera que apenas alcanza los 20 kilómetros de extensión.

La obra también busca fortalecer las cadenas logísticas en una zona considerada estratégica para el desarrollo económico del extremo oriental ruso.

Imágenes satelitales de la construcción del puente. Video: REUTERS

El significado político detrás de la nueva infraestructura

Durante la inauguración, Mishustin aseguró que las relaciones entre Moscú y Pionyang atraviesan un nivel de asociación estratégica “sin precedentes”.

El funcionario remarcó además que ambos países mantienen una cooperación activa en distintos ámbitos y coordinan esfuerzos vinculados a la seguridad y la estabilidad regional, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

Como gesto simbólico, el puente fue bautizado Yákov Novichenko, en homenaje al oficial del Ejército Rojo que en 1946 salvó la vida de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, durante un atentado con granada.

El Puente de la Amistad, la única conexión terrestre entre Rusia y Corea del Norte. Foto: Wikipedia

La creciente alianza entre Putin y Kim Jong-un

La inauguración se produce en medio de un período de fuerte acercamiento entre ambos gobiernos. A mediados de julio, Vladímir Putin recibió por segunda vez en menos de un año a la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, reforzando los contactos diplomáticos de alto nivel.

Durante aquel encuentro, el presidente ruso volvió a agradecer el apoyo militar brindado por Corea del Norte en la guerra de Ucrania y afirmó que Rusia “nunca olvidará” esa asistencia.

El fortalecimiento de los vínculos se consolidó especialmente tras la visita de Putin a Pionyang en 2024, la primera en un cuarto de siglo. En esa ocasión, ambos líderes firmaron un acuerdo que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión, reflejando una alianza que ya no se limita al plano económico, sino que también tiene un profundo alcance estratégico y militar.