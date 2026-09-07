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El Tesoro y el Banco Central concretaron un nuevo canje de deuda para reforzar la intervención sobre el dólar

Economía reemplazó títulos en pesos en poder del BCRA por letras vinculadas al tipo de cambio. La operación alcanza un máximo de US$2.000 millones y busca ampliar las herramientas oficiales en el mercado de futuros.

Nicolás Varela
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El Tesoro y el Banco Central concretaron un nuevo canje de deuda.
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El Ministerio de Economía formalizó un nuevo canje de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La operación consiste en intercambiar títulos denominados en pesos por instrumentos cuyo rendimiento está relacionado con la cotización del dólar.

La decisión busca otorgarle al Banco Central mayor capacidad para intervenir en los mercados de futuros y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre la próxima licitación del Tesoro. El movimiento no representa una compra directa de divisas, sino una modificación en la composición de los títulos que la autoridad monetaria tiene en su cartera.

Cómo funciona el nuevo canje entre el Tesoro y el BCRA

El Banco Central entregará parte de sus tenencias de la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026, identificada como LECAP S30O6. A cambio, recibirá letras LELINK con vencimientos previstos para septiembre y octubre del mismo año.

Las LELINK son instrumentos denominados en dólares pero pagaderos en pesos, cuyo valor se ajusta de acuerdo con la evolución del tipo de cambio oficial. De esta manera, permiten cubrirse frente a posibles variaciones en la cotización sin requerir la entrega inmediata de dólares físicos.

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Para avanzar con la operación, las secretarías de Finanzas y Hacienda ampliaron la emisión de dos letras. La primera tendrá vencimiento en septiembre y podrá alcanzar un valor nominal máximo de US$800 millones. La segunda vencerá en octubre y contará con un límite de US$1.200 millones. En conjunto, el canje podrá involucrar hasta US$2.000 millones.

El Tesoro y el Banco Central concretaron un nuevo canje de deuda Foto: NA

Qué busca el Gobierno con la operación

El objetivo inmediato es fortalecer la posición del Banco Central en el mercado de dólar futuro. Al sumar instrumentos vinculados con el tipo de cambio, la entidad obtiene mayor margen para operar en ese segmento y administrar las expectativas cambiarias.

El canje también permite despejar parte de los vencimientos en pesos que concentraba el BCRA y aliviar la próxima licitación de deuda. En términos prácticos, el Tesoro reemplaza una obligación capitalizable en moneda local por títulos atados a la evolución del dólar oficial, trasladando parte del riesgo cambiario hacia sus compromisos futuros.

Cuándo se realizó el canje de deuda

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 53/2026, firmada por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La operación fue acordada el 4 de septiembre y su liquidación quedó establecida para este lunes 7 de septiembre.

La norma también habilita que futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública puedan concretarse mediante la entrega de otros títulos, independientemente de la moneda en la que estén denominados o deban pagarse. Según los funcionarios, las ampliaciones se encuentran dentro de los límites establecidos por el Presupuesto 2026.

La operación busca darle mayor flexibilidad financiera al Gobierno en un momento de atención sobre el mercado cambiario. Sin embargo, también implica reemplazar deuda en pesos por obligaciones vinculadas al dólar, por lo que su impacto final dependerá de la evolución del tipo de cambio y de la capacidad del Tesoro para atender los próximos vencimientos.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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