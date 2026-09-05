Gimnasia (Mendoza) vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia de Mendoza vs Boca Juniors por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Boca Juniors por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 16:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.