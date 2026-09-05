comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Gimnasia (Mendoza) vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Gimnasia de Mendoza vs Boca Juniors por el Torneo Clausura.
Gimnasia de Mendoza vs Boca Juniors por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Boca Juniors por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 16:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.

Gimnasia de MendozaBoca JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Gimnasia vs. Tigre EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Gimnasia vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. Gimnasia (Mendoza) vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Gimnasia (Mendoza) vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Aldosivi 3 - 1 Banfield:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Aldosivi 3 - 1 Banfield: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  4. River perdió con Independiente Santa Fe por penales y quedó afuera de la Copa Sudamericana

    River perdió con Independiente Santa Fe por penales y quedó afuera de la Copa Sudamericana

  5. Rosario Central vs. Newell`s:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Rosario Central vs. Newell`s: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Atento a las elecciones en Brasil, Milei prepara una “cumbre azul” en Buenos Aires con líderes de la derecha latinoamericana

Atento a las elecciones en Brasil, Milei prepara una “cumbre azul” en Buenos Aires con líderes de la derecha latinoamericana

Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

Milei acelera una base naval clave en Ushuaia:el megaproyecto que puede cambiar el futuro del Atlántico Sur

La cadena nacional ya pasó a la acción:el Gobierno oficializó sanciones contra 45 empresas y accionistas por explotación ilegal en Malvinas

Economía

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, aseguró que no realizará actividades en las Islas Malvinas

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, aseguró que no realizará actividades en las Islas Malvinas

Las proyecciones de los analistas del Banco Central para lo que resta del 2026:qué espera el mercado para la inflación y el dólar

Impacto en la industria automotriz:Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos y puso en duda el futuro de sus plantas

Multas de tránsito en Provincia de Buenos Aires:cuáles son los nuevos valores y cuánto cuesta cada infracción

Internacionales

Con el agua hasta las rodillas y sin luz:una pareja se casó en una iglesia inundada y con un altavoz portátil en Filipinas

Con el agua hasta las rodillas y sin luz: una pareja se casó en una iglesia inundada y con un altavoz portátil en Filipinas

El mapa mundial podría cambiar:la propuesta para mostrar el tamaño real de los continentes

Vladímir Putin confirmó que no habrá ataques por tres días en Kiev mientras estén los enviados especiales de EEUU para negociar por la paz

Niños de entre 2 meses y 17 años de edad:los escabrosos detalles de la Operación Statewide Shield