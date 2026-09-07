Fluminense vs. Platense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Fluminense vs Platense por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Fluminense y Platense por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Fluminense vs. Platense, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 08/09/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Jornalista Mário Filho, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Fluminense vs. Platense, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Fluminense y Platense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.