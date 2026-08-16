comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Barracas Central vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Barracas Central y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Barracas Central vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.
Barracas Central vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Barracas Central y Rosario Central por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 20:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Claudio Chiqui Tapia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Barracas Central vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Barracas Central y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.

Formación confirmada de Barracas Central

Titulares

  • (30) Marcelo Miño
  • (13) Rafael Barrios
  • (37) Gastón Campi
  • (6) Rodrigo Insúa
  • (14) Kevin Jappert
  • (32) Fernando Tobio
  • (8) Tomás Porra
  • (35) Esteban Rolón
  • (10) Iván Tapia
  • (77) Facundo Bruera
  • (33) Gonzalo Maroni

Suplentes

  • (1) Juan Espínola
  • (2) Nicolás Capraro
  • (31) Nicolás Demartini
  • (17) Elías Pereyra
  • (28) Rodrigo Bogarín
  • (18) Manuel Duarte
  • (16) Iván Guaraz
  • (5) Dardo Miloc
  • (79) Maximiliano Puig
  • (24) Enzo Taborda
  • (7) Juan Barbieri
  • (20) Jhonatan Candia

Entrenador: Damián Ayude

Formación confirmada de Rosario Central

Titulares

  • (1) Axel Werner
  • (24) Juan Giménez
  • (15) Facundo Mallo
  • (33) Alexis Soto
  • (42) Elías Verón
  • (2) Sebastian Zaracho
  • (28) Guillermo Fernández
  • (31) Federico Navarro
  • (88) Alan Rodríguez
  • (16) Tomás Badaloni
  • (18) Julián Fernández

Suplentes

  • (23) Jeremías Ledesma
  • (32) Emanuel Coronel
  • (47) Luca Raffin
  • (35) Lucas Ramos
  • (7) Marcelo Cabrera
  • (20) Vicente Pizarro
  • (19) Santiago Segovia
  • (53) Valentino Felici
  • (39) Fabricio Oviedo
  • (54) Gino Pavoni

Entrenador: Jorge Almirón

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Rosario Central?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Rosario Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Barracas CentralRosario CentralTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. River Plate 2 - 0 Argentinos Juniors:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    River Plate 2 - 0 Argentinos Juniors: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

  2. Vélez vs. Defensa y Justicia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Vélez vs. Defensa y Justicia: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Triunfazo de Tigre en Victoria:le ganó a River 1 a 0 con gol de Nacho Russo y sigue la racha negativa de Coudet

    Triunfazo de Tigre en Victoria: le ganó a River 1 a 0 con gol de Nacho Russo y sigue la racha negativa de Coudet

  4. Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  5. Ganó, gustó y goleó:Estudiantes apabulló a Gimnasia y le ganó 4 a 0

    Ganó, gustó y goleó: Estudiantes apabulló a Gimnasia y le ganó 4 a 0
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

El Gobierno define la sesión del 26 de agosto en Diputados y evalúa cambios en la reforma del Banco Central

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Internacionales

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Trágico accidente en Brasil: al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar

Detuvieron a una argentina en Tokio con 101 cápsulas de cocaína en el estómago:dijo que le iban a pagar 7.000 dólares