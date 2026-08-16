Barracas Central vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Barracas Central vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Barracas Central y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Dóvalo.
Formación confirmada de Barracas Central
Titulares
- (30) Marcelo Miño
- (13) Rafael Barrios
- (37) Gastón Campi
- (6) Rodrigo Insúa
- (14) Kevin Jappert
- (32) Fernando Tobio
- (8) Tomás Porra
- (35) Esteban Rolón
- (10) Iván Tapia
- (77) Facundo Bruera
- (33) Gonzalo Maroni
Suplentes
- (1) Juan Espínola
- (2) Nicolás Capraro
- (31) Nicolás Demartini
- (17) Elías Pereyra
- (28) Rodrigo Bogarín
- (18) Manuel Duarte
- (16) Iván Guaraz
- (5) Dardo Miloc
- (79) Maximiliano Puig
- (24) Enzo Taborda
- (7) Juan Barbieri
- (20) Jhonatan Candia
Entrenador: Damián Ayude
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (1) Axel Werner
- (24) Juan Giménez
- (15) Facundo Mallo
- (33) Alexis Soto
- (42) Elías Verón
- (2) Sebastian Zaracho
- (28) Guillermo Fernández
- (31) Federico Navarro
- (88) Alan Rodríguez
- (16) Tomás Badaloni
- (18) Julián Fernández
Suplentes
- (23) Jeremías Ledesma
- (32) Emanuel Coronel
- (47) Luca Raffin
- (35) Lucas Ramos
- (7) Marcelo Cabrera
- (20) Vicente Pizarro
- (19) Santiago Segovia
- (53) Valentino Felici
- (39) Fabricio Oviedo
- (54) Gino Pavoni
Entrenador: Jorge Almirón
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Rosario Central?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Rosario Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Barracas Central vs. Rosario Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Barracas Central y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.