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Se celebra durante 4 días, pero pocos lo saben: la Fiesta Nacional del Postre regresa con degustaciones, shows en vivo y entrada gratis

La celebración coincidirá con el fin de semana largo de octubre, una fecha estratégica que busca potenciar la llegada de visitantes y aprovechar las condiciones climáticas más favorables para disfrutar de actividades al aire libre en la ciudad de Balcarce.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Fiesta Nacional del Postre durante el fin de semana largo de octubre 2026.
Fiesta Nacional del Postre durante el fin de semana largo de octubre 2026. Foto: balcarce.tur.ar
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Cada octubre, el aroma de la repostería artesanal vuelve a convertirse en protagonista en Balcarce. Este año no será la excepción: la ciudad bonaerense ya comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos de su calendario turístico, una propuesta que combina gastronomía, espectáculos, tradición y una fuerte apuesta al desarrollo local.

La 22ª Fiesta Nacional del Postre se realizará del 9 al 12 de octubre de 2026 en el predio de la Sociedad Rural, con entrada libre y gratuita. La celebración coincidirá con el fin de semana largo de octubre, una fecha estratégica que busca potenciar la llegada de visitantes y aprovechar las condiciones climáticas más favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Fiesta Nacional del Postre 2026: fechas, actividades y todo lo que se podrá disfrutar en Balcarce

A lo largo de más de dos décadas, este encuentro experimentó un crecimiento sostenido hasta consolidarse como una de las principales cartas de presentación turística de Balcarce. Cada año reúne a chefs, pasteleros, productores artesanales, emprendedores, instituciones educativas y empresas vinculadas a la gastronomía, en una propuesta que atrae tanto a vecinos como a turistas de distintos puntos del país.

Cada octubre, el aroma de la repostería artesanal vuelve a convertirse en protagonista en Balcarce. Foto: balcarce.tur.ar

La programación incluirá clases magistrales, concursos, degustaciones, demostraciones culinarias y espectáculos para toda la familia. Entre las figuras confirmadas para esta edición se encuentra el cocinero Valentín Galdón Ritvo, quien participará con su propuesta gastronómica. Además, Rocío Espinillo volverá a formar parte de la celebración en su rol de madrina del evento.

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El evento gastronómico que impulsa el turismo y la economía local durante el fin de semana largo

Más allá de su perfil gastronómico, la Fiesta Nacional del Postre representa una importante herramienta de promoción turística para la ciudad y región. La llegada de visitantes durante esos días genera movimiento en comercios, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios, impulsando distintos sectores de la economía local y fortaleciendo el posicionamiento de Balcarce como destino turístico.

El fin de semana largo favorece las escapadas dentro de la provincia de Buenos Aires y de distintos puntos del país, mientras que las jornadas más extensas y las temperaturas agradables permiten complementar la visita con recorridos por los principales atractivos turísticos de la ciudad.

La 22ª Fiesta Nacional del Postre se realizará del 9 al 12 de octubre de 2026 en el predio de la Sociedad Rural. Foto: balcarce.tur.ar

Con entrada libre y gratuita, la 22ª Fiesta Nacional del Postre volverá a posicionar a Balcarce como uno de los destinos gastronómicos más atractivos de la provincia, reafirmando el valor de una tradición que sigue conquistando generaciones.

La historia del Postre Balcarce: el sabor que se convirtió en símbolo de una ciudad

El gran protagonista del evento es, sin dudas, el tradicional Postre Balcarce, una preparación que trascendió las fronteras de la ciudad y se convirtió en uno de sus símbolos más reconocidos. Según la historia difundida sobre su origen, fue creado en 1950 por Guillermo Talou, quien combinó pionono, dulce de leche, crema, merengue, nueces y coco rallado para dar vida a una receta que con el tiempo alcanzó reconocimiento nacional.

Más de siete décadas después de su creación, el Postre Balcarce continúa siendo una de las expresiones más representativas de la identidad gastronómica local. Y cada año, miles de personas encuentran en esta fiesta la excusa perfecta para visitar la ciudad, descubrir sus sabores y ser parte de una celebración que une cultura, tradición y turismo.

El gran protagonista de la Fiesta Nacional del Postre es, sin dudas, el tradicional postre Balcarce. Foto: balcarce.tur.ar

Fiesta Nacional del Postre, una celebración con sabor propio

Cada año, Balcarce se convierte en el punto de encuentro de amantes de la gastronomía, profesionales, emprendedores y visitantes que llegan para disfrutar de la Fiesta Nacional del Postre.

El evento reúne demostraciones culinarias, clases magistrales, concursos, espectáculos y degustaciones, consolidándose como una de las celebraciones gastronómicas más importantes de la región.

La fiesta representa una oportunidad única para descubrir la riqueza gastronómica local y celebrar el producto más emblemático de la ciudad.

“Balcarce no solo creó un postre; creó una tradición que sigue conquistando generaciones”.

TurismoPasteleríaFestivalPostre
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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