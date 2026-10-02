Tenía 22 años, quería convertirse en estrella de Hollywood y su muerte aún es un misterio: la enigmática historia de La Dalia Negra

Elizabeth Short, quién es "La Dalia Negra" Foto: Wikimedia Commons

Sobre misterios sin resolver en la historia policial mundial sobran casos. Sin embargo, el asesinato de Elizabeth Short a sus 22 años quizá sea una de los más enigmáticos del siglo XX. El hecho ocurrió en el mes de enero de 1947 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. No se sabe a ciencia cierta, pero se cree que la joven aspirante actriz de Hollywood desapareció en los primeros días de ese mes.

El 8 de enero se contactó vía carta con un amigo. Al día siguiente, se habría reunido con un vendedor llamado Robert “Red” Manley y que luego se dirigió a Biltmore Hotel para encontrarse presuntamente con su hermana. Pero ese encuentro nunca tuvo lugar. De hecho, eso es lo último que se sabe de la mujer. Más tarde fue encontrada asesinada en un terreno baldío: el cuerpo había sido desmembrado.

Quién fue Elizabeth Short y cómo llegó a Los Ángeles en busca de la fama

Elizabeth Short (“La Dalia Negra”) nació el 29 de julio de 1924 en la ciudad de Medford, en Massachusetts. Siendo solo una adolescente, decidió mudarse a Los Ángeles para perseguir su sueño de convertirse en una estrella de Hollywood.

Dueña de un estilo muy particular y llamativo, por ese entonces, la joven con un carácter determinado llevaba una vida un tanto inestable con trabajos precarios y dificultad para sostenerse económicamente. Además, muchos la reconocían instantáneamente por su afán de utilizar ropa negra y de colores oscuros.

El caso de "La Dalia Negra": cómo es el caso más enigmático de Estados Unidos Foto: IMDb

El macabro hallazgo en un terreno baldío: la escena que aterró a Los Ángeles

Solo seis días después del 9 de enero, la actriz apareció muerta en el barrio de Leimert Park. El 15 de enero de 1947 una mujer llamada Betty Bersinger encontró el cuerpo de Short en un terreno baldío de South Norton Avenue.

Según declaró Bersinger a las autoridades policiales, en ese momento, ella estaba caminando con su hija. Al principio, pensó que se trataba de un maniquí. Sin embargo, horrorizada, luego se dio cuenta que en verdad eran los restos de una persona.

El cuerpo de Elizabeth Short estaba completamente desnudo y había sido cortado por la mitad. Al mismo tiempo, presentaba numerosas mutilaciones en distintos sectores. En palabras de Bersinger, “una escena macabra que jamás pudo olvidar”. Así comenzó una investigación que nunca tuvo líneas claras.

El origen de “La Dalia Negra”: por qué la bautizaron con ese trágico apodo

El caso policial cobró tal relevancia mediática que la mujer fue renombrada como “La Dalia Negra”, un apodo que presuntamente ella misma utilizaba desde antes.

Otros indicaron que en verdad el nombre surgió en los periódicos: hacía referencia a la pasión de la mujer por el color negro y lo combinaron con el título de la película “The Blue Dahlia” (La Dalia Azul) que acababa de estrenarse.

La investigación policial y el rol del Departamento de Policía de Los Ángeles

La investigación comenzó inmediatamente después del hallazgo del cuerpo y estuvo a cargo del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los fiscales se enfocaron en determinar los últimos movimientos de la aspirante a actriz y entrevistar a su entorno más cercano para ver si alguien podría tener alguna pista que pudiera dar con el asesino. Pero ninguna de las hipótesis lograron evidencia firme.

El caso de "La Dalia Negra": cómo es el caso más enigmático de Estados Unidos Foto: IMDb

Las pruebas del FBI: huellas dactilares y archivos clave del expediente

En la primera pericia que se realizó en la escena del crimen, fue imposible reconocer de quién se trataba. Pero los efectivos tomaron las huellas dactilares del cuerpo y solo unos días más tarde, el FBI (Federal Bureau of Investigation) comprobó que el cuerpo pertenecía a Elizabeth Short, quien había desaparecido el 9 de enero y que estaba siendo buscada. Las autoridades policiales sostuvieron que la identificación se pudo hacer en solo 56 minutos.

Pistas falsas y sospechosos: los obstáculos que trabaron la resolución del caso

El crimen de Elizabeth Short (La Dalia Negra) tuvo múltiples sospechosos: desde posibles homicidas con cartas que habrían enviado a la víctima días antes hasta teorías que intentaron demostrar que el caso podría haber estado vinculado a asesinos seriales famosos en aquella época.

Aunque, de nuevo, ninguna hipótesis pudo comprobarse. A casi 80 años del asesinato de la joven de 22 años, el caso sigue sin resolverse. Nunca se llevó a juicio a ninguno de los sospechosos por falta de evidencia.

La Dalia Negra: película de Brian De Palma Foto: IMDb

La Dalia Negra en la cultura popular: de las novelas policiacas a American Horror Story

Como suele suceder como crímenes y misterios de este estilo, el cine se hizo eco de la historia y llevó a cabo numerosas adaptaciones. La más conocida es la que dirigió el gran Brian De Palma en 2006 y que contó con las actuaciones de Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart y Hilary Swank.

El filme no tiene un guion original. En verdad es una adaptación de la novela James Ellroy titulada “La Dalia Negra” que publicó en el año 1987.

Pero eso no es todo. Ryan Murphy también tomó al asesinato de Elizabeth Short para la serie American Horror Story: Murder House, emitida en el año 2011. El especial no se trata de una fiel representación del caso real, sino solo toma elementos de de la investigación policial y, sobre todo, del hallazgo del cuerpo. Mena Suvari interpreta a la aspirante a estrella de Hollywood.