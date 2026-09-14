Banfield vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Banfield vs Barracas Central por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Banfield y Barracas Central válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Florencio Sola de Banfield.